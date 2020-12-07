Altınova Sahili sil baştan yenileniyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin sahil şeridini genişletmek için aylardır hummalı çalışmalar yürüten Süleymanpaşa Belediyesi, Alkaya mevkiinden Değirmenaltı Mahallesi'ne bağlanan kordon boyu projesi ile eşzamanlı olarak Altınova Mahallesi'nde de sahil düzenlemesi çalışmalarına hız verdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin sahil şeridini genişletmek için aylardır hummalı çalışmalar yürüten Süleymanpaşa Belediyesi, Alkaya mevkiinden Değirmenaltı Mahallesi'ne bağlanan kordon boyu projesi ile eşzamanlı olarak Altınova Mahallesi'nde de sahil düzenlemesi çalışmalarına hız verdi. Sil baştan yenilenen sahil şeridi ile Süleymanpaşa yeni bir cazibe merkezi daha kazanmış olacak.

Altınova Mahallesi'ne değer katacak olan sahil düzenlemesi projesini yakından takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Altınova sakinleri ve esnafla sohbet ederek görüş alışverişinde bulunan Yüksel, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Altınova sahilimizde hummalı biçimde sürdürdüğümüz yenileme ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledik. Bölgenin çehresini değiştireceğimiz projemizin detaylarını yerinde değerlendirerek, mahalle sakinlerimizle fikir alışverişinde bulunduk. Kısa sürede Altınova sahilini tanıyamayacaksınız. Şimdiden hemşehrilerimize ve Süleymanpaşa'mıza hayırlı olsun" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı