Altınova'da kurumlara bayram ziyareti
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Altınova'da kurumlara bayram ziyareti

Altınova'da kurumlara bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, bayramı görev başında geçiren kamu görevlilerini ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, bayramı görev başında geçiren kamu görevlilerini ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral; Altınova İlçe Emniyet Amirliği, Altınova Polis Merkezi, Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, Altınova Devlet Hastanesi ve polis kontrol noktalarını ziyaret ederek, bayramı görev başında geçiren kamu görevlilerinin bayramını kutladılar. Kaymakam Özyiğit ve Başkan Oral; İlçe Emniyet Amirliğinde Emniyet Amiri Yavuz Kartav, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Jandarma Komutanı J. Teğmen Burak Kılıç ve Altınova Belediyesi İtfaiyesi'nde İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu ile görevli personeller tarafından karşılandı. Kaymakam Özyiğit ve Başkan Oral, Altınova Devlet Hastanesi ve polis noktalarında ise nöbetçi personel ile bayramlaştı.

Milletin hizmetinde ve emrinde olan emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık teşkilatlarıyla gurur duyduğunu belirten Kaymakam Özyiğit, "Kahraman kardeşlerimin öncelikle Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hepsine bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Salgın döneminde de büyük özveriyle görev yapan tüm mesai arkadaşlarımı vatandaşlarımız adına kutluyorum" diye konuştu. - YALOVA

Altınova'da kurumlara bayram ziyareti
Altınova'da kurumlara bayram ziyareti
Altınova'da kurumlara bayram ziyareti
Altınova'da kurumlara bayram ziyareti
Altınova'da kurumlara bayram ziyareti
Altınova'da kurumlara bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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