Altınordu'da bir kişi nehirde boğuldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde nehirde akıntıya kapılan genç boğuldu.

Fındık toplamak için Ulubey ilçesinden Altınordu'ya gelen Tolga Baki (21) öğle molasında Sağırlı Mahallesi'nde Melet Irmağı'na girdi.

Baki, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan genç, sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Kaynak: AA