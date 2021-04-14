Altınordu'da beton yol çalışmaları sürüyor
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Altınordu'da beton yol çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Altınordu'da beton yol çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından 72 mahalleyi kapsayan beton yol çalışmaları devam ediyor.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından 72 mahalleyi kapsayan beton yol çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi tarafından 72 mahalleyi kapsayacak olan 45 kilometrelik beton yol çalışmalarına devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Öceli Mahallesi'nin 3 sokağını kapsayan beton yol çalışmalarında sona gelindi. Yapılan çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşlar ile bir araya gelmek amacıyla Öceli Mahallesini ziyaret eden Başkan Aşkın Tören, özverili çalışmaları için belediye ekiplerine teşekkür etti.

Öceli Muhtarı Okay Yatağan ve mahalle sakinleriyle birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tören, "Yıllardır hizmet bekleyen vatandaşlarımızın bekleyişlerini ve hizmet özlemlerini sevince ve memnuniyete dönüştürüyoruz. Öceli Mahallesi'nde vatandaşlarımız yıllarca düğünde, bayramda, cenazede bir araya gelebilmek için 500 metrelik mesafeyi 3 kilometre dolaşarak kat etmek zorunda kalmışlar. Öceli Mahallemizin bağlantısı patika yol ile sağlanan üç sokağını beton yol konforu ile buluşturduk. Biz, burada yaptığımız çalışma ile sadece yol yapmadık. Vatandaşlarımızın arasına giren zorunlu mesafeleri de ortadan kaldırarak gönülleri de birleştirdik. Ekiplerimiz hızlı ve özverili bir çalışma yürütüyorlar. Orhaniye Mahallesi'nden başlayıp çok kısa sürede tamamladığımız ve bugün Öceli Mahallemizde sona geldiğimiz beton yol seferberliğimiz, 72 mahallemizde eşit hizmet anlayışımızla devam edecek" ifadelerini kullandı. - ORDU

Altınordu'da beton yol çalışmaları sürüyor
Altınordu'da beton yol çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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