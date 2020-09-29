Altınkum Plajı'nda kirlilik uyarısı
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Altınkum Plajı'nda kirlilik uyarısı

29.09.2020 08:03 | Son Güncelleme: 29.09.2020 08:07
Altınkum Plajı'nda kirlilik uyarısı

ISPARTA'nın Eğirdir Gölü Altınkum Plajı'nda tatilcilerin geride bıraktığı atıklar, çirkin görüntüler oluşturdu.

ISPARTA'nın Eğirdir Gölü Altınkum Plajı'nda tatilcilerin geride bıraktığı atıklar, çirkin görüntüler oluşturdu. Plaj boyunca içki şişelerinden çocuk bezlerine, maske atıklarından çöplerin sıralandığı görüldü.

Türkiye'nin en önemli tatlısu kaynaklarından biri olan ve kuruma tehdidi altındaki Eğirdir Gölü'ndeki Altınkum Plajı'nda, çöplüğü andıran görüntüler oluştu. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici hem yöre halkı hem de çevre il ve ilçelerden çok sayıda tatilcinin kullandığı Altınkum Plajı'ndaki atıkları görüntüledi ve uyarıda bulundu. Dr. Kesici'nin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, tatilcilerin göle girdiği plajda çocuk bezleri, içki şişeleri, maske ve çeşitli plastik atıklar görülüyor. 

'KORONAVİRÜSÜN ARTIŞ YAŞANDIĞI DÖNEMDE ÇOK TEHLİKELİ'Covid-19'un artış gösterdiği ve salgın tehlikesinin devam ettiği bugünlerde temizliğe özellikle dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Dr. Erol Kesici, "Temizlik, sadece ev temizliği olarak düşünülmemeli, çevre temizliği olarak da düşünülmeli. Plaj ve göl kıyısında atıkları görmekteyiz. İnsanlar burada suya girmekte, ama göl kenarı aşırı kirlilikle karşı karşıya. Aman dikkat edelim çok tehlikeli bir durum" dedi.Dr. Kesici, "Pandemi döneminde olmaması gereken görüntüler. Atık çocuk bezleri, içki şişeleri, maskeleri görüyoruz. Bu konuda uyarıda bulunuyoruz ve pandemi için çok uygun bir ortam. Burada insanların uyarılması gerekiyor, elde bir sürü yetki var ve bu yetkilerin uygulanması gerekiyor. Gerçekten çok ürkütücü, utandırıcı bir durum" dedi.

Altınkum Plajı'nda kirlilik uyarısı
Altınkum Plajı'nda kirlilik uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR

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