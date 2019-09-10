Altındağlı Muhammed'in hayali gerçek oldu

10.09.2019 10:19

Altındağlı gençleri değişik mesleklerle tanıştıran ve hayallerine ulaşmalarına aracılık eden Altındağ Belediyesi, bir çocuğu daha hayallerine kavuşturdu. 13 yaşındaki Altındağlı Muhammed Salih Dilmen, bir günlüğüne pilot oldu.



Altındağlı çocukların ve gençlerin hayallerine kavuşması için ne gerekiyorsa yapan Altındağ Belediyesi, bir çocuğun daha yüzünü güldürdü. Tek hayali pilot olmak olan Muhammed Salih Dilmen, Türk Kuşu planörüyle unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşadı. Muhammed Salih'in uçma hayalini Türk Kuşu gerçeğe dönüştürdü. Karapürçek Mahallesi Sezai Karakoç Gençlik Merkezi üyesi Muhammed Salih (13), pilot olmak ve uçmak istediğini söyledi. Merkezdeki öğretmenleriyle beraber, Türk Kuşu'na bu isteğini anlattığı bir mektup yazan Muhammed'in mektubuna yanıt gecikmedi.



"Hayallerinizden vazgeçmeyin"



Kendisini Eskişehir'de bulunan İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne davet eden yetkililer, Muhammed'e hayatı boyunca unutmayacağı bir deneyim yaşattılar. Uçuş macerası hakkında bilgi veren Muhammed Salih, "Merkezdeki öğretmenlerimle beraber bir mektup yazdım. Mektubuma cevap geleceğini hiç ummuyordum ama hemen yanıt verdiler. Beni Eskişehir'e davet ettiler. Eskişehir'e gidip uçakları yakından gördüm. Tek motorlu eğitim uçaklarını tanıdım. Bana bilgi verdiler. Sonra da kısa bir uçuş yapmamı sağladılar. Bana bu imkanı tanıyan herkese çok teşekkür ederim." dedi. Gençlik Merkezi'nde çok şey öğrendiğini, ama en çok da hayallerinin peşinden gitmenin ne kadar önemli olduğunu öğrendiğini söyleyen Muhammed Salih, tüm arkadaşlarına hayallerinden asla vazgeçmemelerini tavsiye etti. - ANKARA

Kaynak: İHA