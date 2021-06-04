Altındağlı esnaftan Başkan Balcı'ya teşekkür ziyareti
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Altındağlı esnaftan Başkan Balcı'ya teşekkür ziyareti

Altındağlı esnaftan Başkan Balcı'ya teşekkür ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yunus Emre Halk Çarşısı esnafı Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yunus Emre Halk Çarşısı esnafı Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı kaldıkları süre boyunca kira alınmayan çarşı esnafı, Başkan Balcı'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalan Dışkapı Yunus Emre Halk Çarşısı, yeniden hizmete girdi. Kapılarını yeniden müşterilere açan çarşı esnafı, Başkan Balcı'yı ziyaret etti. 727 çarşı esnafı adına, çarşı yönetimi ile bir araya gelen Başkan Balcı, tüm çarşı esnafına hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

"Esnafa rahat nefes aldırdık"

Altındağ Belediyesi'nin kiracısı olan esnaflara kapalı kaldıkları sürelerde destek olmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Balcı, "Dışkapı Yunus Emre Halk Çarşısı sadece Altındağlılar için değil, tüm Ankaralılar için önemli bir alışveriş merkezi. Yeni dönemin hepsine Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Esnaflarımıza bol kazançlar diliyorum. Pandemi ile mücadele sürecinde daima esnafımızın ve işletmelerin yanında olduk. Kiracılarımıza rahat nefes aldıracak kararlara imza attık. Hepimizin bildiği gibi; korona virüsle mücadele tedbir kararları doğrultusunda bazı işletmeler hizmete kapandı, bazılarınınsa iş yoğunluğu öncesine göre epey azaldı. Tabii ki bu durum, gelir durumlarını da etkiledi. 2020 yılında kapalı oldukları 3 ayda kiracılarımızdan kira almadık. 2021 yılında ise, Belediye Meclisimizde alınan karar doğrultusunda, belediyemiz kiracılarına zam yapmadık, kira borcu olanlara ödeme kolaylığı sağladık, kapalı oldukları aylarda gelirleri olmadığı için kira almadık. Kiracı esnafımızın da aileleri var, çoluk çocukları, bakmakla yükümlü oldukları insanlar var, kendilerine göre ödemeleri var. Bu yüklerini hafifletmek istedik" dedi. - ANKARA

Altındağlı esnaftan Başkan Balcı'ya teşekkür ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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