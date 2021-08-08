Altındağ'da bebek kütüphanesi ve çocuk oyun evi hizmete açıldı
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Altındağ'da bebek kütüphanesi ve çocuk oyun evi hizmete açıldı

Altındağ'da bebek kütüphanesi ve çocuk oyun evi hizmete açıldı
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi tarafından yapılan bebek kütüphanesi ve çocuk oyun evi, 0-3 yaş ve 3-6 yaş çocukları bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi tarafından yapılan bebek kütüphanesi ve çocuk oyun evi, 0-3 yaş ve 3-6 yaş çocukları bekliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, bebek kütüphanesi ve çocuk oyun evine kayıtların başladığını belirtti.

Bebek ve çocukların çok erken dönemde kitaplarla etkileşiminin, gelişimleri üzerinde çok olumlu etkileri olduğunu aktaran Balcı, "Kütüphanenin mümkün olduğunca çok çocuğa ulaşabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık. 0-3 yaş bebeklere ve 3-6 yaş çocuklara hitap edebilmesi, onların ilgisini çekebilmesi için her şeyi düşündük, her detay üzerinde titizlikle çalıştık." ifadesini kullandı.

Kütüphanenin çok faydalı olacağını belirten Balcı, merkezden faydalanmak isteyenlerin Karapürçek 421. Cadde bulunan kütüphaneye kayıt yaptırabileceklerini ve bilgi alabileceklerini kaydetti.

Anne adayları da faydalanabilecek

Müstakil ve bahçeli binada hizmet veren ve 0-3 yaş ile 3-6 yaş çocuklar için iki ayrı bölümden oluşan kütüphanede, "Montessori" eğitim modeli esasları uygulanıyor.

Kütüphanede, kitap etkileşimli gebe eğitimleri ile farklı yaş gruplarından çocukları olan veliler için ebeveyn eğitimleri de düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp

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