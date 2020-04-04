Altındağ Belediyesinden LGS hazırlık kitabı
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Altındağ Belediyesinden LGS hazırlık kitabı

Altındağ Belediyesi, ilçede bu yıl sınava girecek 8. sınıf öğrencilerine Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlık kitabı dağıtacak.

04.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:38
Altındağ Belediyesinden LGS hazırlık kitabı

Altındağ Belediyesi, ilçede bu yıl sınava girecek 8. sınıf öğrencilerine Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlık kitabı dağıtacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitime katkı sağlamak, sınava hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla yeni LGS formatına uygun ve birinci dönem tekrarı niteliğinde hazırlık kitabı 8. sınıf öğrencilerine hediye edilecek.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin, öğrencilerin başarıya ulaşmalarını zorlaştırmaması için böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Tedbirler kapsamında, öğrencilerin ek ders alamadığını ve kaynaklara erişmekte zorlandıklarını aktaran Balcı, "Başarılarının önünde hiçbir engel bulunmaması için Altındağ Belediyesi olarak, sınava girecek tüm öğrencilerimize soru bankası niteliğinde hazırlık kitabı hediye ediyoruz. Kitap aynı zamanda birinci dönem konularının da tekrarı niteliğinde olacak. Gençlerimizin sağlığı kadar başarılı olmaları da bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Balcı, kaynak kitabı temin etmek isteyen öğrencilerin, Belediyenin "0505 192 25 48" numaralı WhatsApp hattına ad-soyad, telefon ve adres bilgilerini içeren bir mesaj atmalarının yeterli olacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Kitapları kısa sürede kendilerine iletilecek. Onlar yeter ki evde kalsın, derslerine çalışsın. Biz, kitabı kendilerine ulaştıracağız. Bu zor günler elbette geçecek. Bu durum sizlerin sınav motivasyonunu düşürmesin, size engel olmasın. Sizler, ilk günkü azimle çalışmaya devam edin, konsantrasyonunuzu bozmayın. Hepinize başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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