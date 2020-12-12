Altındağ Belediyesi'nden bir kütüphane daha
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Altındağ Belediyesi'nden bir kütüphane daha

12.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:07
Altındağ Belediyesi'nden bir kütüphane daha

Altındağ Belediyesi Yıldıztepe mahallesinde yapımına başladığı kütüphanenin açılışı için gün sayıyor.

Altındağ Belediyesi Yıldıztepe mahallesinde yapımına başladığı kütüphanenin açılışı için gün sayıyor.

Her mahalleye bir kütüphane yapmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Kütüphanelerin gördüğü ilgiden çok memnunuz. Biz, Altındağlı hemşerilerimiz, gençlerimiz, öğrenci kardeşlerimiz için daha fazla kütüphane yapacağız inşallah" dedi.

Kütüphanelerin mahalleler için çok önemli bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Başkan Balcı, "Her gittiğimiz ortamda öğrenci kardeşlerimiz hem ders çalışabilecekleri hem de rahat rahat kitap okuyup, araştırma yapabilecekleri mekanlar istiyorlardı. Sözümüzü tuttuk. Bu mekanlardan ikisini Ali Ersoy ve Karapürçek mahallelerimizde geçen yıl hizmete açtık. Kütüphanelerimiz çok beğeniliyor. İçerisinde okuma salonları, kütüphane, bilgisayar odası ve etüt salonu bulunuyor. Vatandaşlarımız çok yoğun kullanıyor. Tüm detayların düşünüldüğü bu mahalle kütüphanelerinde öğrenci kardeşlerimiz derslerine rahatlıkla çalışabiliyor, okuyabiliyor, araştırma yapıyor, dinleniyor. İnşallah Altındağ'ın her mahallesine kütüphane yapacak, öğrencilerimize uygun koşullar sunacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ Belediyesi'nden bir kütüphane daha
Altındağ Belediyesi'nden bir kütüphane daha
Altındağ Belediyesi'nden bir kütüphane daha
Altındağ Belediyesi'nden bir kütüphane daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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