Altındağ Belediye Başkanı Balcı 5 binden fazla vatandaşla buluştu

08.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:46

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, seçim sonrasında yapmaya başladığı Mahalle Buluşmaları ve Halk Günleri ile binlerce Altındağlının derdini yüz yüze dinliyor.



Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı seçim öncesi verdiği sözleri yerine getiriyor. Balcı, Altındağ Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen "Halk Günü" buluşmalarında bugüne kadar 2 binden fazla Altındağlı ile birebir ilgilendi. "Mahalle Buluşmaları" etkinliğinde ise ortalama 250-300 kişiyi ağırlayan Balcı, 5 binden fazla vatandaşla buluştu.



Pazarda, parkta, sokakta



Altındağlı vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Balcı, "Göreve gelmeden önce her zaman Altındağlı vatandaşlarla el ele, gönül gönüle olacağımızın sözünü vermiştik. Göreve geldiğimiz günden bugüne, halk günlerinde ve mahalle buluşmalarında isteyen tüm Altındağlı kardeşlerimle bir aradayız. Ayrıca Altındağlı hemşehrilerimizin düğün törenlerine, cenaze ve taziyelerine, mevlit törenlerine, asker uğurlamalarına katılmaya da büyük gayret gösteriyoruz. Dertleri dinliyoruz, önerileri not ediyoruz, talepleri değerlendiriyoruz. Esnaf kardeşlerimizi, taksi duraklarını, okulları, pazar yerlerini ziyaret ediyoruz. Her gün Altındağ'ın bir başka köşesindeyiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA