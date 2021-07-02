Altındağ Atatürk Mtal'nin Çevre Projelerine Uluslararası Ödül
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Altındağ Atatürk Mtal'nin Çevre Projelerine Uluslararası Ödül

Altındağ Atatürk Mtal'nin Çevre Projelerine Uluslararası Ödül
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Küçük yaş grubundaki öğrencilere hidrojen yakıt pillerini eğitsel yazılımla eğlenceli şekilde öğreten projeleriyle geçen ay "FCHgo!

Küçük yaş grubundaki öğrencilere hidrojen yakıt pillerini eğitsel yazılımla eğlenceli şekilde öğreten projeleriyle geçen ay "FCHgo! Proje Yarışması"nda dünya birincisi seçilen Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ile öğrencileri, çevre ve kodlama üzerine geliştirdikleri farklı projelerle Avrupa Eğitim Vakfınca (European Training Foundation-ETF) düzenlenen Yeşil Beceriler Ödülü'nün sahibi oldu.

ETF tarafından düzenlenen Yeşil Beceriler Ödülü yarışmasına, 39 ülkeden 134 başvuru yapıldı. Yarışmada finale kalan 11 çalışmada dereceye girenler halk oylamasıyla belirlendi.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan'ın danışmanlığında okulda yürütülen "kodlama eğitiminde çevre temalı çalışmalar" en çok oy alan 3 çalışma arasına girdi.

Yarışmanın çevrim içi ödül töreninde, Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yarışmanın üç kazananından biri seçildi.

Okulun çevre ve kodlama alanında yürüttüğü projeler arasında "karbon ayak izini hesaplayan yazılım", FCHgo! Proje Yarışması'nda uluslararası birincilik de alan "hidrojen yakıt pillerini oyun temelli anlatan eğitimsel yazılım", kız öğrencilerin çevre sorunlarına robotik çözümler geliştiren "Kızlar için daha fazla kodlama" ve İzmir'de bir köy okulunda yürütülen "Doğa için kodla" gibi farklı çalışmalar bulunuyor.

Sonuçlar, Avrupa Eğitim Vakfı ve UNESCO tarafından düzenlenen çevrim içi konferansta ETF Başkanı Cesare Onestini tarafından açıklandı.

Avrupa Eğitim Vakfı, Öğretmen Arslan'ın ve lisenin kodlama eğitiminde farklı yaklaşımının hikayesini görselleştirerek dünyada örnek proje olarak yaygınlaşması için çalışma yürütecek.

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, öğrencileri kutladı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki eğitimde, okulların altyapısının güçlendirilmesinden öğretmen eğitimlerine, öğrencilerin mesleki gelişimlerinin arttırılmasından işbaşı eğitimlerine kadar pek çok yeni projenin hayata geçirilmesiyle önemli başarıların ortaya çıkmaya başladığını ifade etti.

Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Avrupa Eğitim Vakfından ödül almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özer, "Okulumuzun yürüttüğü kodlama eğitiminde çevre temalı çalışmalar, uluslararası arenada bir ödül daha aldı. Bu başarılarından dolayı okulumuzun yöneticilerini ve projede danışmanlık yapan Öğretmen Selçuk Arslan'ı ve öğrencilerimizi kutluyorum. Ayrıca sürece destek veren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğüne ve okul yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bakanlığımız, mesleki eğitimde yürütülen projelere desteğini artırarak sürdürecektir. "

Kaynak: Habermetre

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