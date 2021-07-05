Altınbeşik Mağarası İbradı Belediyesinde kaldı

İbradı Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü arasında Altınbeşik Mağarası için sözleşme imzalandı.

İbradı Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü arasında Altınbeşik Mağarası için sözleşme imzalandı. Altınbeşik Mağarası Milli Parkı sınırları içerisindeki günübirlik kullanım alanı kapı girişi, genel saha temizliği, botla mağara gezisi ve satış stantları biriminin işletilmesi işleri için 5+5 yıllığına sözleşme imzaladı.

Başkan Küçükkuru "Altınbeşik Mağarası İbradı Belediyemizde kaldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü arasında 5+5 yıllığına sözleşme imzaladık. Altınbeşik Mağarası Milli Parkı sınırları içerisindeki günübirlik kullanım alanı kapı girişi, genel saha temizliği, botla mağara gezisi ve satış stantları biriminin işletilmesi işleri İbradı Belediyemizce yapılacaktır. İbradı ve ülke turizmi açısından son derece önemli olan bu karar ilçemize hayırlı olsun. Bu süreçte Ak parti ilçe başkanımız Hatice Sekmen ve ilçe yönetimine, Milli Parklar müdürlerimize ve ekibine başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Bültenler