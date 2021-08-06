Altın tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar

Eskişehir'de ellerindeki altın tarihi eserleri satmak için müşteri arayan 3 kişi jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Eskişehir'de ellerindeki altın tarihi eserleri satmak için müşteri arayan 3 kişi jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde R.G., B.Ş. ve A.Ç.K. isimli şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak amacıyla alıcı aradıkları öğrenildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından takibe alınan şüphelilerin, Tepebaşı'na bağlı Çukurhisar Mahallesi'nde oldukları tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin içinde bulunduğu araç, Hisar Mahallesi'nde bulunan bir dinlenme tesisinde durduruldu.

Şüpheli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; Geç Antik veya Helenistik Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 29 adet altın boncuk, 8 adet altın obje ve 2 adet Eros figürlü küpe ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlere Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı