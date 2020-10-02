Altın Portakal Sinema Tırı Kemer'e geliyor
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Altın Portakal Sinema Tırı Kemer'e geliyor

02.10.2020 11:21 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:26
Altın Portakal Sinema Tırı Kemer'e geliyor

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali etkinlikleri kapsamında yola çıkan 'Altın Portakal Sinema Tırı' Kemer'e gelecek.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali etkinlikleri kapsamında yola çıkan 'Altın Portakal Sinema Tırı' Kemer'e gelecek.

Sinema tırı, 'Babam' filmini 4 Ekim pazar günü saat 20.00'da Kemer Ralli Alanında Kemerlilerle buluşturacak. Sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecek olan etkinlikte vatandaşlar açık hava sinema keyfi yaşayacak.

Yönetmenliğini Nihat Durak'ın yaptığı, usta oyuncular Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun, Berker Güven, Erkan Kolçak Köstendil ve Cezmi Baskın gibi isimlerin rol aldığı 'Babam' filmi, sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Batmakta olan fabrikasını kurtarmaya çalışırken, karısının ani ölümü ile zihinsel engelli oğlu Arif ile baş başa kalan Yusuf'un, yıllardır kabullenemediği engelli oğlu için verdiği çabayı anlatan filmin izleyenlere duygusal anlar yaşatması bekleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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