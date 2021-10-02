'ALTIN PORTAKAL' KIRMIZI HALI VE GALAYLA BAŞLADI

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı 10 bin kişilik spor salonunda koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Kırmızı halı ve açılış galasında, her yıl olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 58'incisi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi. 10 bin kişilik Spor Salonu'nda gerçekleşen açılış töreni ise bu yıl da koronavirüs gölgesinde yapıldı. Törene katılan sanatçılardan bazıları koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla maskeleriyle kırmızı halıda yürüdü. Törenin gerçekleşeceği salona gelen film ekipleri kırmızı halı sonuna kurulan platform önünde fotoğraf çektirdi. Festivalde bu yıl, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olan Manavgat yangını nedeniyle 'Gelecek umutla yeşerecek' sloganıyla yola çıkıldı.

Kırmızı halıda yürüyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sinema severlerle bir araya geldiklerini söyledi. Geçen sene koronavirüse yakalandığı için yaşam savaşı verdiğini, o nedenle 57'nci Antalya Portakal Film Festivali'ne katılamadığını aktaran Başkan Böcek, 'Bütün vatandaşların duaları ve iyi dilekleriyle bugünlere geldik.1964 yılında Altın Portakal'ı başlatan Avni Tolunay Başkanımızdan bugüne kadar gelenlere rahmet hayatta olanlara sağlık diliyorum. İnşallah bu hafta boyunca bütün vatandaşlarımız sinemaya, filmlere doyacak diye düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Nice Altın Portakallara' dedi.

'FİLMLERİ İZLEMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ'

Antalya'da bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Emin Alper, 'Türkiye'nin en eski festivalinde jüri başkanı ve üyesi olmak ayrıca heyecan verici. Çok heyecan verici filmler izleyeceğimizi düşünüyoruz. Filmleri izlemek için sabırsızlanıyoruz' diye konuştu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi Muhammet Uzuner, 'Heyecanlıyız, mutluyuz. Film izleyeceğimiz için de çok mutluyuz. Antalya'da olmaktan mutluyuz. Antalya'da 12 yıllık bir geçmişim var. O yüzden benim için ayrı bir anlamı var' dedi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi Gaye Su Akyol, 'Heyecanlıyız. Güzel filmler izleyeceğimizi düşünüyoruz. Umarım şahane geçer. Antalya'da olmak çok güzel. En eski yarışmalarından birinde olmak şahane' diye konuştu.

'FİLMLERİ MERAKLA BEKLİYORUZ'

Ulusal Kısa Metraj Film Jürisi Oyuncu Öykü Karayel, 'Festivalin ilk gününde çok heyecanlıyız. Filmleri merakla bekliyoruz. Bütün filmlere şimdiden başarılar diliyorum. Geçen senelerde de elimden geldiğince festivallere katılmaya çalıştım. Antalya Film Festivalleri çok güzel geçiyor onun ufak bir heyecanı var' dedi.

'HEYECANLI NE GÖRECEĞİZ DİYE MERAK EDİYORUZ'

Ulusal Kısa Metraj Film Jurisi Tunç Şahin, 'Geçen sene uzun metrajlı yarışmadaydım. Geçen sene kısa filmleri seyrettim ve çok etkilendim. Bu sene de heyecanlı ne göreceğiz diye merak ediyoruz' dedi.

'BİZİM İÇİN ANLAMI ÇOK BÜYÜK'

Oyuncu Hare Sürel, festivalde yayınlanacak olan 'Diyalog' filmini pandemi kuralları çerçevesinde çektiklerini anlattı. Sürel, 'Bizim için anlamı çok büyük o yüzden çok heyecanlıyız' diye konuştu. Yönetmen Ali Tansu Turhan, film hakkında detayları anlattı. Turhan, 'İki oyuncunun tanışırken ayrılmak üzere canlandıracakları karakterlerin hikayesini anlatıyor. Aslında bu tanışmanın ve ayrılıkların o kadar da son bir başlangıç olmadığını anlatan bir film' dedi.

Ulusal Belgesel Film jürileri Pelin Esmer ve Pınar Övünç de film izlemeyi çok özlediklerini güzel filmler izlemeyi ümit ettiklerini belirtti.

'SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ'

Davetliler kırmızı halı geçişinin ardından salona giriş yaptı. Açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek şöyle konuştu

'Şu anda bu sahnede olmanın ve sizlere seslenmenin benim için ne ifade ettiğini anlatmam çok güç. Çünkü duygularımı anlatmaya kelimeler yetersiz kalıyor. Geçtiğimiz yıl bana hem hayatın acı gerçeklerini hem de mucizelerini yaşatan bir yıl oldu. Festivalin 57'nci yılına çıkamadığım ve bir daha çıkıp çıkamayacağımı bilemediğim bu sahnede sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah'a şükürler olsun ki yıkılmadım ayaktayım. Tüm ekiplerimize sağlık çalışanlarımıza dualarını gönderen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bir teşekkürüm sinema sevdalılarına ve hemşehrilerime, biz olsak da olmasak da Altın Portakal hep yaşar. Altın Portakal hep var olacak ve onun ışığı hiç sönmeyecek. Sizler geçtiğimiz yıl bunun en güzel örneğini gösterdiniz. Sanatın ışığının sönmeyeceğini Altan Portakal'ın hep var olacağını kanıtladınız. Onun için bu festival siyaset üstüdür. Festivaline her koşulda sahip çıkan tüm hemşehrilerime ve sinema severlerime yürekten teşekkür ediyorum. Bugün tüm zor koşullara rağmen salgının ve felaket gölgesinde bir festivali gerçekleştirmenin buruk sevinci içindeyiz. Sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Yüzlerce cana borcumuz olduğunu biliyoruz. O borcu ödemek ve hep daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmadan onun hayat damarlarından biri olarak tanımladığı sanata her koşulda sahip çıkacağız. Sanatçıların hak ettikleri değeri görmeleri ve sanatlarını özgürce icra edebilmeleri için tüm imkanları seferber edeceğiz.'

EROL EVGİN SAHNE ALDI

Başkan Böcek'in konuşmasının ardından tüm filmlerin kısa gösterimleri davetlilere sunuldu ve jüri üyeleri tanıtıldı. Festival açılış konuşmasının ardından sanatçı Erol Evgin söylediği şarkılarla davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.