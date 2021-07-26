Altın madalya gerçekten altın mı? Olimpiyatlarda verilen madalyalar gerçek mi? Altın, Gümüş, Bronz madalya içeriği nedir?

Tokyo 2020 olimpiyatlarının başlamasıyla birlikte sporculara verilen altın, gümüş ve bronz madalyalar gerçek mi değil mi merak edildi. Altın madalya gerçekten altından mı yapılmıştır? Gümüş madalya gerçek gümüş mü? Bronz madalya gerçek bronz mu? Merak edilen soruların cevapları sizlerle...

Olimpiyat oyunları devam ederken altın madalya gerçek altın mı, altın madalya içeriğinde ne var? merak edildi. Sizler için altın madalyanın detaylarını araştırdık. Peki, altın madalyanın tamamı altın mı? Altın madalyanın içeriğinde ne var? Olimpiyatlardaki altın madalya içeriği nasıldır?

ALTIN MADALYA NEDİR?

Altın madalya, genellikle askeri başarılar hariç diğer alanlarda en yüksek başarıyı temsil eder. İlk olarak askeri rütbenin belirlenmesi gibi basit bir amaçla askeri amaçlı kullanılmıştır. 18inci yüzyıldan bu yana altın madalyalar ödüllendirme amaçlı olarak toplum içerisinde de kullanılmaktadır. Günümüzde UNESCO ve çeşitli akademik topluluklar gibi pek çok organizasyon altın madalyaları yıllık olarak ya da sıradışı durumlarda vermektedir.

OLİMPİYAT OYUNLARINDA ALTIN MADALYA

Altın madalya modern Olimpiyat Oyunlarında kazananın ödülünü temsil eder (madalyalar tarihi olimpiyatlarda verilmemekteydi). 1896 da kazananların madalyaları gümüştendi. İlk üç sıra için altın-gümüş-bronz uygulaması 1904 oyunlarında kullanılmıştır ve günümüzde pek çok sportif organizasyon tarafından kopyalanmıştır. Madalyaların basılması ev sahibi şehrin sorumluluğundadır. 1928-1968 arasında dizayn sürekli aynı idi: önyüzünde ev sahibi şehir hakkında bir yazıyı içeren dizayn Fiorentina'lı sanatçı Giuseppe Cassioli tarafından dizayn edilmişti; arka yüzünde bir Olimpik şampiyonun dizaynı vardı. 1972-2000 yılları arasında, Cassioli'nin dizaynı önyüzde korunurken arka yüzde ev sahibi şehrin kendi dizaynı yer aldı. Cassioli'nin dizaynı bir Roma amfitiyatrosunu orijinal Yunan oyunlarındaki gibi göstermektedir, yeni bir önyüz dizaynı Atina 2004 oyunları için komisyon tarafından belirlenmiştir. Kış Olimpiyatları madalyaları çok daha çeşitlilik gösterir.

OLİMPİYAT ALTIN MADALYALARI GERÇEK ALTINDAN MI YAPILMIŞTIR?

Tokyo 2020 olimpiyatlarındaki altın madalyanın sadece %1.2 lik kısmı altından oluşmaktadır. Madalyanın geri kalan kısmı yani %98.8 lik kısmı ise gümüşten oluşmaktadır. Bundan dolayı altın madalyaların değeri yaklaşık olarak 650 dolar civarındadır.

Şimdi Altın, Gümüş ve Bronz madalyaların içeriğini yazalım:

Altın madalya : %1.2 altın + %98.8 gümüş

Gümüş madalya : %100 gümüş

Bronz madalya : %95 bakır + %5 çinko