Altın kolye kapkaççısı yakalandı
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Altın kolye kapkaççısı yakalandı

Altın kolye kapkaççısı yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da sokakta yürüyen Leyla Gül'ün (51), boynundaki altın kolyeyi koparıp çalarak kaçan bisikletli Mehmet Ali Çakar (19), yakalanıp, tutuklandı.

ADANA'da sokakta yürüyen Leyla Gül'ün (51), boynundaki altın kolyeyi koparıp çalarak kaçan bisikletli Mehmet Ali Çakar (19), yakalanıp, tutuklandı. Kapkaç anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Markete gitmek için evden çıkan Leyla Gül'ü takip eden bisikletli kişi, arkasından yaklaşıp boynundaki altın kolyeyi kopartarak alıp kaçtı. Gül, kapkaççının peşinden koştu, ancak yakalayamadı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Leyla Gül'ün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki 100'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin, benzer suçlardan kaydı bulunan Mehmet Ali Çeker olduğunu tespit etti. Şüpheli Çeker, aynı mahalledeki evine yapılan baskında yakalandı. Çeker'in, kapkaç yöntemiyle Gül'ün boynundan çaldığı altın kolye ise sakladığı evin bahçesinde bulundu.'ADAM MI ÖLDÜRDÜK?' DEDİ, TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Mehmet Ali Çeker'in ifadesinde, paraya ihtiyacı olduğunu, kapkaç olayını bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çeker, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ne çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük?" dedi. Mahkemeye çıkarılan Mehmet Ali Çeker, tutuklanırken, altın kolye ise Leyla Gül'e teslim edildi.


Altın kolye kapkaççısı yakalandı
Altın kolye kapkaççısı yakalandı
Altın kolye kapkaççısı yakalandı
Altın kolye kapkaççısı yakalandı
Altın kolye kapkaççısı yakalandı
Altın kolye kapkaççısı yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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