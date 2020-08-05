ALTIN KIZLARDAN 'KADINA ŞİDDETE HAYIR' MESAJI
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ALTIN KIZLARDAN 'KADINA ŞİDDETE HAYIR' MESAJI

Antalya'da, dünya ve Avrupa şampiyonluğu gibi başarılarla adlarından 'altın kızlar' olarak söz ettiren muay thai milli takım sporcuları, koronavirüs nedeniyle ertelenen müsabakaların hazırlıklarına antrenör Yasin Urlu yönetiminde hazırlanıyor.

05.08.2020 08:40 | Son Güncelleme: 05.08.2020 08:45

Antalya'da, dünya ve Avrupa şampiyonluğu gibi başarılarla adlarından 'altın kızlar' olarak söz ettiren muay thai milli takım sporcuları, koronavirüs nedeniyle ertelenen müsabakaların hazırlıklarına antrenör Yasin Urlu yönetiminde hazırlanıyor. Şampiyon kızlar son dönemde artan şiddet olaylarının sona ermesi dileğiyle 'kadına şiddete hayır' çağrısı yaptı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Antalya Spor Salonu'nda antrenör Yasin Urlu yönetiminde antrenman yapan muay thai milli sporcuları, koronavirüs nedeniyle ertelenen şampiyonalara hazırlıklara devam ediyor. Kazandıkları ulusal ve uluslararası başarılarla 'altın kızlar' olarak tanınan milli sporcular, düzenlenecek şampiyonalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcular, pandemi sonrası yapılacak şampiyonalar için antrenmanda ter döküyor. Zorlu geçen antrenmanlarda performanslarını yükseltmek için azimle çalışan altın kızlar, Muy Thai Milli Takımı'nın uluslararası başarısı ve hayallerindeki madalyaları kazanma arzusuyla her gün antrenman yapıyor.

Koronavirüs nedeniyle müsabakalar ertelenmesine rağmen hazırlıkları sürdürdüklerine değinen dünya şampiyonu Dilara Karabağ, "Dünya şampiyonluğunu kazandım ve yeni hayallerim var. Koronavirüs nedeniyle hedeflerimi ertelemek zorunda kaldım. Milli takım arkadaşlarımla her zaman başarılı olmak için çaba gösteriyoruz. Ertelenen müsabakaların hazırlıklarına milli takımdaki arkadaşlarımla devam ediyoruz. Koronavirüs nedeniyle ertelediğimiz hayallerimize ulaşmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için antrenman yapıyoruz" dedi.

Son dönemde artan şiddet olaylarının sona ermesini dileyen dünya şampiyonu Dilara Karabağ, Eylül Sultan Taşgıran, Zeliha Nur Kamaç, Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi Ayşin Özkılıç, Avrupa Muaythai Federasyon Kupası şampiyonu Eylül Aslan ile Dilara Sultan Arpacı, milli sporcu Berfin Kabak, Sebahat Sude Naz ve hem milli sporcu hem yardımcı antrenör Kübra Karabağ, antrenman sonunda 'kadına şiddete hayır' çağrısı yaptı.

ALTIN KIZLARDAN 'KADINA ŞİDDETE HAYIR' MESAJI

Kaynak: DHA

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