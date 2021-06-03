"Altın Kalpli Eldiven" sergisi Beyoğlu'nda açıldı

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden milli boksör Garbis Zakaryan unutulmadı.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden milli boksör Garbis Zakaryan unutulmadı. Garbis Zakaryan'ın yaşam hikayesinin yer aldığı "Altın Kalpli Eldiven" sergisi Beyoğlu'nda ziyarete açıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Galatasaray Lisesi önünde gerçekleştirilen sergide, efsane milli boksörün daha önce sergilenmemiş özel eşyalarının yanı sıra, müsabaka görüntüleri de ziyaretçilerle paylaşıldı. Sporculuk yaşantısı boyunca ay yıldızlı formayı gururla taşıyan efsane boksör, Ortadoğu Boks Şampiyonu Garbis Zakaryan'ın başarı hikayesi, "Altın Kalpli Eldiven" sergisiyle tekrar hayat buldu.

Sergiye katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Garbis Zakaryan'ı doğum gününde anmak üzere burada bir sergi düzenledik. Garbis Zakaryan bu toprakların çocuğu olarak bu topraklara sevgiyi muhabbeti aşılayan önemli bir şahsiyet. Türk spor tarihinin önemli isimlerinden biridir. Önümüzdeki günlerde Zakaryan'ın hayatını anlatan bir belgesel yapmayı planlıyoruz. Millet hafızadır. Vefatıyla bizi ortak bir hüzne boğdu. Bu toprakların önemli bir değeri olarak yaşamaya devam edecek" diye konuştu.

Sergide konuşan Garbis Zakaryan'ın oğlu Kaspar Zakaryan, "Babamın yaptığı spor kişiliğiyle uymayan bir spordu. Çok iyi kalpli bir insandı. Boks tutkusuydu. 90 yaşında yürümekte çok zorlanıyordu. Yaşına rağmen bütün maçlarını en ufak ayrıntısına kadar hatırlardı. 90 yaşına rağmen torununa yumruk atmayı öğretirdi. 14 yaşındayken Beyoğlu'nda izlediği bir boks maçından etkilenmiş ve yolunu bu yönde çizmeye karar vermiş. Hayatında boks dışında başka bir şey yapmadı. Çok iyi kalpliydi. Kendinden çok başka insanları düşünürdü" şeklinde konuştu.

Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesinde, Galatasaray Lisesi önünde gerçekleştirilen sergiye, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ermeni din adamları, genç boksörler ile aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bir ömrü, dolu dolu geçen bir yaşamın ve onlarca başarı hikayesinin özeti niteliğinde olan sergi, 10 Haziran Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı