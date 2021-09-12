- Altın Güvercin Kuşadası'nın adını dünyada duyuracak

AYDIN - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın büyük finali öncesinde jüri üyeleri ile bir araya geldi.

Jüri üyelerine bilgi, birikim ve deneyimleri ile yarışmaya sundukları katkıdan dolayı teşekkür eden Başkan Ömer Günel, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun önerisi ile Altın Güvercin'i uluslararası pop müzik beste yarışması haline getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı iş birliğinde düzenlenen 24. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın büyük final gecesine saatler kala Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, jüri üyelerini ziyaret etti. KUSAV Başkanı Levent Köylü, Oğuzhan Uğur ile yarışmanın sunucusu ünlü televizyoncu Okan Bayülgen'in de yer aldığı buluşmada Jüri Başkanı Ali Rıza Türker ile jüri üyeleri Ayhan Sicimoğlu, Metin Özülkü, Mine Mucur ve Serenad Bağcan ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, Altın Güvercin'i uluslararası pop müzik beste yarışması haline getirmek istediklerini ifade etti.

"Genç müzisyenlere fırsat sunuyor"

Altın Güvercin Beste Yarışması'nın tarihini ele alan 'Bir Notanın Hikayesi' adlı belgeselin yapımcılığını yapan ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, "Altın Güvercin, Kuşadası için çok önemli bir yarışma. Çünkü Kuşadası, bir tatil beldesi olmasının dışında bu yarışma ile önemli bir işlev üstleniyor. Belediyenin bugünkü vizyonu ile KUSAV, Kuşadası'nın kültür ve sanat kenti olması için çalışıyor. Yarışma, müzik dünyasına adım atmak isteyen gençlere fırsat sunuyor. Uluslararası hale gelerek de Kuşadası, Aydın ve Türkiye'nin ismini dünyada duyuracak" dedi.

Oğuzhan Uğur da, "Finale kalan besteleri iki kere dinledim. Hepsi de birbirinden güzel eserler. Benim Altın Güvercin Beste Yarışması'yla ilgili çok güzel anılarım var. Yıllar önce Özer Türk' Stadı'nda düzenlendiğinde izlemeye gelmiştim. Böyle bir organizasyonun içinde olduğum için gurur duyuyorum" diye konuştu.

"Celine Dion yıldız oldu"

Ayhan Sicimoğlu ise, "Yurt dışında müzik stüdyolarının olduğu şehirler var. Besteciler bu ülkelere giderek müzik üretmeye başlarlar. Kuşadası bunun için çok ideal bir yer. İklimi çok güzel bir kent. İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere de ulaşım açısından elverişli. Kuşadası, Türkiye için müzik üretim merkezi olabilir. Altın Güvercin Beste Yarışması da buna temel teşkil edebilir. Yıllar önce Mazhar Alonson ile İrlanda'daki bir beste yarışmasını izlemeye gitmiştim. Orada bugün çok ünlü olan Celine Dion birinci oldu. Ardından da dünya çapında bir yıldız haline geldi. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın jürisinde bulunduğum için çok heyecanlıyım" dedi.

KUSAV Başkanı Levent Köylü, "Biz kalite peşinde koşuyoruz. Kuşadası'nı Türkiye'de kültür ve sanat başkenti haline getirmek gibi bir amacımız var. Altın Güvercin Beste Yarışması da bunun temel ayaklarından bir tanesini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz uluslararası pop müzik beste yarışması"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hedeflerinin uluslararası pop müzik beste yarışması düzenlemek olduğunu kaydederek, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun önerisi ile Altın Güvercin'i uluslararası pop müzik beste yarışması haline getirmek için çalışıyoruz. Ayrıca Kuşadası'nın geçmişine dönük bir belgesel ile gastronomi etkinliği yapmayı düşünüyoruz. Kuşadası'nda çok değerli sanatçıları ağırladığımız için çok mutluyum. Hepinize 24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'na verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

(İÜD-MU-OD-Y)