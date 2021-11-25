Altın Direksiyon'da CUPRA'ya 3 ödül birden

CUPRA, 'Golden Steering Wheel 2021- Altın Direksiyon' ödüllerinde, üç farklı modeliyle birincilik kazandı.

İspanyol otomobil üreticisi CUPRA Leon ile 'Küçük ve Kompakt Otomobiller', tamamen elektrikli ilk modeli CUPRA Born ile 'Küçük ve Kompakt Elektrikli Otomobiller' ve CUPRA Formentor VZ5 ile de 'SUV' kategorilerinde birinci olarak üç Altın Direksiyon Ödülü kazandı.

CUPRA Formentor VZ5'in yer aldığı 'SUV' kategorisinde ciddi bir rekabet yaşandı. Oylamaya katılanlar ilk aşamada 12 farklı markaya ait 17 model arasından seçim yaptı. Oylama neticesinde ilk üç sırayı alan modeller, kuzeydoğu Almanya'nın Lausitzring pistindeki finalde mücadele etmeye hak kazandı. Finalde 287kW (390PS) güce ve 480Nm maksimum torka sahip 2,5 litrelik 5 silindirli motoruyla tüm zamanların en güçlüsü CUPRA büyük beğeni kazandı. CUPRA Formentor VZ5, tasarım, kabin, güvenlik ve teknik özellikleriyle de uzmanları etkilemeyi başararak şampiyonluk koltuğuna oturdu.

'Küçük ve Kompakt Elektrikli Otomobiller' kategorisinde birinciliğe layık görülen CUPRA Born, pazarda nasıl bir etki yarattığını net bir şekilde gözler önüne serdi. Sıra dışı ve girişimci markanın ilk yüzde 100 elektrikli aracı, duygusal bir tasarım ve yüksek performans sunuyor.

Ödüllerde birincilik elde bir başka CUPRA modeli ise tasarım, bağlanabilirlik ve güvenlik alanlarında kendi segmentine yeni standartlar kazandıran CUPRA Leon oldu. Auto Bild okuyucuları bu kategoride Leon ve 11 rakibi arasından bir seçim yaptı. Finale kalan üç model yine Lausitzring pistinde mücadele etti ve CUPRA Leon jüri tarafından birinciliğe layık görüldü.

İlk olarak, 1976 yılında Avrupa'nın en büyük yayınevi olan Axel Springer tarafından verilmeye başlanan 'Altın Direksiyon Ödülleri', Almanya'da otomotiv endüstrisinin en önemli ödülü olarak kabul ediliyor. Ödüllerin hem okuyucuların oyları, hem de uzmanlardan oluşan jürinin değerlendirmesine göre verilmesinden dolayı ayrı bir yere sahip olan 'Altın Direksiyon Ödülleri'nde, önce 'Auto Bild' ve 'Bild am Sonntag' editörleri tarafından belirlenen modeller arasından, okuyucuların oylarıyla ilk üç model belirleniyor. Daha sonra finale kalan üç model, uzmanlardan oluşan bir jüri tarafından çeşitli değerlendirmelere tabi tutuluyor.

Bu yıl toplam 12 kategoride 'Altın Direksiyon' ödülü verildi. 'Küçük ve Kompakt Otomobiller', 'Küçük ve Kompakt Elektrikli Otomobiller', 'SUV', 'Elektrikli SUV', 'Orta ve Premium Sınıf', 'Elektrikli Orta ve Premium Sınıf', 'Spor Otomobiller' ve 'Vanlar/Aile Otomobilleri' de dahil olmak üzere toplam sekiz sınıfta verilen birincilik ödülünün yanı sıra, 'Yılın Inovasyonu' için de 'Altın Direksiyon' ödülü verildi. Bir başka kategori olan 'En Çekici Otomobil'de de birinciyi yine okuyucuların tercihi belirledi. 'Fiyatı 25 bin Avro'yu Aşmayan En İyi Otomobil' ve 'Fiyatı 35 bin Avro'yu Aşmayan En İyi Otomobil' ödüllerinde ise kazananları 'Auto Bild' editörleri belirledi.

Carmedya.com - Son Dakika Haberleri

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