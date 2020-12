Altıeylül yeni yıla hazır

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 2021 yılının hepimiz için yeni bir başlangıç olacağını dile getirerek, tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.

Altıeylül Belediyesi, 2020 yılını yoğun ve verimli bir yıl olarak geçirdi. Hayata geçirdiği projeler ile de vatandaşların hizmetinde olmayı sürdüren Altıeylül Belediyesi, pandemi döneminin başından bu yana 7/24 esasına göre çalışarak hizmetlerin aksamaması için tüm birimlerin gayretiyle sahadaydı.

"Her yeni yıl, yeni bir başlangıçtır"

Bu yıl dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları başta olmak üzere vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap veren Altıeylül Belediyesi, 2021 yılına da tüm birimleriyle hazır. Zor bir yıl olan 2020'yi geride bırakırken, 2021 yılı için umutlu olduğunu söyleyen Başkan Avcı "Bu yıl hepimiz için zor geçti. Biz tokalaşmayı, sarılmayı ve çay eşliğinde uzun sohbetler etmeyi seven bir milletiz. Bizi biz yapan, birbirimize olan güçlü bağlarımızdır. Geride bırakacağımız bu yıl alışkanlıklarımızı değiştirse de gönüllerimiz o sıcak sohbetleri özlüyor. İnanıyorum ki tekrar bir araya geleceğimiz o günler uzakta değil. Altıeylül Belediyesi olarak o günlere olan özlemi çok iyi anlıyoruz. Tüm mücadelemiz, tekrar o sağlıklı günlerimize dönebilmek içindir. COVID-19 ile mücadelemize tedbirler alınmadan önce başlayarak önlemlerimizi almıştık. O günden bugüne kadar da tüm faaliyetlerimizi titizlikle yürütüyoruz. Önümüzdeki yıl da aynı özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Her yeni yıl, yeni bir başlangıçtır. Bu yeni yılın da hepimiz için yeni bir başlangıç olacağı inancı içerisindeyim. 2020 yılı içerisinde gösterdiğimiz performansı, 2021 yılında da sürdürerek Altıeylül'ün hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde ilçemize değer katacak vizyon projelerimiz ile de örnek belediyeler arasına girerek tüm Altıeylül İlçemizi cazibe merkezi haline getireceğiz. Allah'ın izniyle de bu çabalarımızda başarılı olacağız. Bu yolda da ilerlemeye devam edeceğiz. Her şeyden önce tek temennim, 2021 yılında pandeminin sona ermesidir. Bu vesileyle herkesin yeni yılını kutluyor; 2021'in hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi. - BALIKESİR

