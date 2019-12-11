Altıeylül ilçesinde 85 sarsıntı kaydedildi

11.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:42

Balıkesir il merkezi, dün gece merkez üssü Altıeylül ilçesinin Akçaköy, Bayat, Kuşkaya ve Bigatepe kırsal mahalleleri olan depremlerle sarsıldı. Sabaha kadar 85 sarsıntının kaydedildiği Altıeylül'de deprem fırtınası yaşandı.



10 Aralık gecesi saat 23.14'te Altıeylül ilçesi Akçaköy Mahallesi'nin merkez üssü olduğu 4.6 şiddetindeki deprem yerin 7,7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Gece vatandaşlarla birlikte sahada olan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, bugün depremin merkez üssü olan mahalleleri ziyaret etti. Vatandaşlarla istişare eden Başkan Avcı, hasar ve ihtiyaçlar konusunda tespitlerde bulundu.



Açıklama yapan Başkan Avcı gece boyunca deprem fırtınası yaşandığını belirterek şunları söyledi:



"Öncelikle şehrimize ve vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Mevlam tekrarını göstermesin. Altıeylül'de Akçaköy, Bayat, Bigatepe ve Kuşkaya mahallelerimiz depremin merkez üssüydü. Saat 23.14 gibi ilk atak geldi. Devamında deprem fırtınası yaşadık ve sabaha kadar 85 artçı deprem meydana geldi. Vatandaşlarımızla beraber dışarıda stresli bir gece geçirdik. Depremden hemen sonra ekiplerimiz ile koordinasyon sağlayarak yapılacak neler olduğunu istişare ettikten sonra Sayın Valimizin Başkanlığında kurulan AFAD Kriz Masası'na intikal ettik. Orada gerekli görüşmeleri yaptık ve sonrasında geceyi vatandaşlarımızla beraber geçirmeye gayret ettik. 04.00'e kadar vatandaşlarımız dışarıdaydı. Çok şükür vefat eden bir vatandaşımız yok. Korku dolayısıyla hastanelere başvuranlar var. Ayrıca dün gece evde annesinden dolayı yaşadığı sıkıntı sebebiyle acele eden bir vatandaşımız eve giderken görevde olan bir personelimize çarpmış. Şükür personelimizde hayati bir tehlike yok. Ufak tefek yaralanmaları mevcut, inşallah o da iyileştiğinde herhangi bir sıkıntımız kalmamış olacak. Altıeylül Belediyesi olarak, Valiliğimizin ve Büyük Şehrimizin öncülüğünde hem Assuva'yı hem İsmail Akçay Parkımızdaki Millet Kıraathanesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk, çay ikramında bulunduk. Büyükşehir Belediyemiz de Çocuk Köyü'nü açtı orada da çorba ve çay ikramında bulunduk. Soğuk ve stresli gecede vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık" dedi.



Başkan Hasan Avcı depremin meydana geldiği kırsal mahallelerde tespit edilen ufak tefek hasarlar olduğunu belirterek, eski evlerde oluşan hasarların, yaşayabilecekleri bu hadiseyi en ufak şekilde atlattıklarını gösterdiğini sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA