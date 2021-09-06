Altıeylül'de "açık hava sinema günleri" etkinliği düzenlendi
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Altıeylül'de "açık hava sinema günleri" etkinliği düzenlendi

Altıeylül'de 'açık hava sinema günleri' etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Altıeylül Belediyesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla "açık hava sinema günleri" etkinliği gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Altıeylül Belediyesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla "açık hava sinema günleri" etkinliği gerçekleştirdi.

Sabri Uğur Millet Kıraathanesi, Cengiz Topel Caddesi ve Plevne Mahallesi Okul Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, "Tosun Paşa", "Hababam Sınıfı" ve "Mavi Boncuk" gösterildi.

Patlamış mısır ve gazoz ikramının da yapıldığı program, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir'imizin kurtuluşunun 99'ncu yıl dönümünde vatandaşlarımıza nostaljik bir zaman yolculuğu yaptırmak istedik. Eski günlerdeki gibi patlamış mısır ve gazoz ikramında da bulunarak o eski güzel günlere hep birlikte yolculuk yaptık. Vatandaşlarımızın düzenlediğimiz etkinliklerden memnun kalması hepimizi mutlu etti. İnşallah bundan sonraki süreçte pandemi koşulları da göz önünde bulundurularak bu ve benzer etkinliklerimizi devam ettireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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