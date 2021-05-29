Altan Öymen kimdir? Altan Öymen kaç yaşında?

Altan Öymen adı son günlerde sıkça aratılanlar arasında yer aldı. Eski Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olan Altan Öymen'in yaşı ve hayatı merak konusu oldu. Öymen hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Altan Öymen kimdir? Altan Öymen kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Altan Öymen adı son günlerde sıkça aratılanlar arasında yer aldı. Eski Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olan Altan Öymen'in yaşı ve hayatı merak konusu oldu. Öymen hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Altan Öymen kimdir? Altan Öymen kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

Mehmet Altan Öymen 20 Haziran 1932 yılında Trabzon'da doğan Türk gazeteci, siyasetçi ve eski Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanıdır. Genel Başkanlık görevini 1999-2000 yılları arasında sürdüren Öymen, Bülent Ecevit tarafından kurulan 40. Türkiye Hükûmeti'nde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer aldı. 1977 ve 1995 Türkiye genel seçimleri'nde CHP milletvekili olarak meclise girmiştir.

1999 Türkiye genel seçimleri' nde partisi CHP'nin meclis dışında kalması nedeniyle genel başkanlıktan istifa eden Deniz Baykal'ın istifasının ardından 1999 yılında düzenlenen 27. Olağanüstü Kurultay'da yeni genel başkan seçilmiştir. Bu görevi 15 ay sürdürmüştür. 2000 yılında yapılan kurultayda yapılan yeni seçimle genel başkanlığı Deniz Baykal'a devretmiştir. Siyasal kariyerini sonlandırdıktan sonra bir süre Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Hayatı

Mehmet Altan Öymen'nin babasının adı Hıfzırrahman Raşit Öymen, annesinin adı Nezaket hanımdır. Örsan adında bir erkek, Gülden adında bir kız kardeşi vardır. Emekli büyükelçi Onur Öymen amcasının oğludur. Çerkes asıllı olan Öymen ailesi, vakti zamanında dedelerinin babası Mehmet Raşit Bey Çeçenistan'dan Trabzon'a göç etmişlerdir. Ailesinin Ankara'ya taşınması nedeniyle ilk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi.

Gazetecilik kariyeri

1950 yılından beri gazetecilik yapan Öymen, kariyerine 1950 yılında Ulus gazetesi'nde parlamento muhabiri olarak başladı ve iki yıl çalıştıktan sonra Tercüman'ın Ankara Temsilcisi oldu. 1957'de Yeni Gün gazetesi Genel Yayın Müdürü oldu. 1958-60 yılları arasında Ulus ve Akis gazetelerinde yazdı. 1960-61 yılları arasında Öncü gazetesinde Genel Yayın Müdürü oldu. Akşam, Cumhuriyet, Günaydın gazetelerinde yazılar yazdı ve Milliyet gazetesinde yıllar boyunca muhabir, röportajcı, yönetici, yazar ve başyazar olarak çalıştı. 1962-66 yılları arasında Almanya'da Bonn Büyükelçiliği Basın Ataşesi görevi yaptı. 1966-67 Milliyet dizi yazarı, 1967-68 Ulus Genel Yayın Müdürü 1968-72 Akşam yazarı, WDR ve DPA muhabiri oldu. 1972 yılında Anka Haber Ajansı'nı kurdu ve 1979 yılına kadar yönetti. Yurt içindeki ve yurt dışındaki radyo ile televizyonlara haber yayınları ve belgeseller hazırladı.

1980'li ve 90'lı yıllarda gazetecilik görevine devam eden Öymen, 1980-82 yıllarında Cumhuriyet Gazetesi'nde yazar olarak çalıştı. 1982'de Milliyet'e Yayın Kurulu Üyesi ve yazar olarak katıldı. 1985-95 arasında Milliyet Genel Yayın Koordinatörü, Başyazar ve İdare Meclisi Üyeliği yaptı Günümüzde Radikal gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır.[1]

Siyasi kariyeri

1961 yılında kurucu meclis üyeliğinden başlayarak politikada görevler aldı. 1977 Türkiye genel seçimleri'nde CHP'den Ankara milletvekili olarak meclise girdi. Aynı yıl Bülent Ecevit tarafından kurulan 40. Türkiye Hükûmeti'nde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer aldı. 1978-1979 Yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkanvekilliği ve Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu üyeliği görevlerini üstlendi. 1979-1980 Yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı.

1995 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise girdi ve partisinin Grup Başkanvekilliğini yaptı. 1999 Türkiye genel seçimleri'nin ardından partisi CHP'nin meclis dışında kalmasıya genel başkanlıktan istifa eden Deniz Baykal'ın ardından 23 Mayıs 1999 tarihinde düzenlenen CHP 27. Olağanüstü Kurultayında yeni genel başkan olarak seçildi ve bu görevini 15 ay sürdürdü. 30 Eylül 2000 tarihinde yapılan yeni seçimle genel başkanlık görevini Deniz Baykal'a devretti.[1]

Özel yaşamı

İyi derecede Almanca ve Fransızca bilen Altan Öymen, Aysel Öymen ile evli ve iki çocuk babasıdır.[1]

Eserleri

1999 - Mobilya Dosyası (Altan Öymen, Uğur Mumcu) [2]

2002 - Bir Dönem Bir Çocuk

2004 - Değişim Yılları

2009 - Öfkeli Yıllar

2013 - ... Ve İhtilal

2015 - Altan Öymen'den Anılı Kitaplar Seti (dört cilt)

ALTAN ÖYMEN KAÇ YAŞINDA?

Altan Öymen 1932 doğumlu olup 89 yaşındadır.