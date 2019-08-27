Alpulu üretici kadınlardan Büyükerşen'e teşekkür

27.08.2019 14:06

Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma projelerinin kendilerine can suyu olduğunu belirten kadınlar, desteklerin artarak devam etmesini dilediklerini ifade ettiler.

Geçtiğimiz dönemde başlattığı Kırsal Kalkınma Projeleri ile üreticilere büyük destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in konukları Alpu'nun Bahçecik Mahallesi'nden domates üreticisi kadınlar oldu. Üreticinin ekonomik olarak zor günlerden geçtiği günlerde Başkan Büyükerşen'in yüz binlerce domates fidesi ile kendilerine can suyu verdiğini belirten üretici kadınlar, Büyükerşen ve ekibine teşekkür etti. Gündüzler Mahalle Muhtarı ve Gündüzler Dernek Başkanı Selim Kurnaz ile Bahçecik Sulama Kooperatifi Başkanı İbrahim Topçu'nun da bulunduğu ziyarette, üretici kadınlar Başkan Büyükerşen'den kırsal kalkınma projelerinin devam etmesini talep etti.

Kadınlara ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Başkan Büyükerşen ise yeni dönemde de kırsal kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Büyükerşen "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik dar boğazdan çıkmasının tek yolu hep birlikte üretime geçmektir. Kırsal kesimde yaşayan yurttaşlarımızı bu konuda desteklersek inanıyorum ki eski dönemlerde olduğu gibi kendi kendimize yetebilen bir ülke olur ve ithalatın önüne geçeriz. Türkiye samanı, sarımsağı, mercimeği, fasulyeyi ihraç eden bir ülke olmamalı. Köylerimizden kentlere göçü önlemenin yolu da üreticimizin desteklenmesinden geçiyor" dedi. Yapılan desteklerin üretici nezdinde karşılık buluyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Büyükerşen "Zor günlerden geçtiğinizi biliyorum. Mazot, fide, gübre, ilaç fiyatları sürekli artıyor. Ürettikleriniz ise değerinde satılmıyor. Bizim desteklerimiz ile bir nebzede olsa nefes aldığınızı görmek bizleri çok mutlu ediyor. Ama içiniz rahat olsun. Kırsala olan desteklerimizi sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur. Sizlerden tek isteğim kooperatifleşmeniz. Çünkü sizlere bireysel destek sağlayamıyorum. Ama kuracağınız kooperatiflere tohum, fide, fidan ve hayvan desteği sağlıyoruz. Kooperatif sayesinde de hem ürettiklerinden hem de kooperatifin ortağı olduğunuzdan elde edilen kardan pay sahibi oluyorsunuz" dedi.

Kaynak: Bültenler