Alperen Duymaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Alperen Duymaz'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Alperen Duymaz geliyor. Twitter'da trendlere giren Alperen Duymaz'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizizlerde ve filmlerde rol almıştır?

Alperen Duymaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Alperen Duymaz'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Alperen Duymaz hangi dizilerde rol aldı? Alperen Duymaz hangi filmlerde oynadı?

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz (d. 3 Kasım 1992, Ankara) Türk oyuncu ve mankendir.

Alperen Duymaz doğum tarihi : 3 Kasım 1992

Alperen Duymaz kaç yaşında : 28 yaşında

Alperen Duymaz mesleği ne : Oyuncu ve manken

Alperen Duymaz nereli : Ankara

Ankara doğumlu olan Alperen Duymaz, Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti. Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başladı. 2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde Kutay karakterini canlandırdı. Yıl içinde Çukur adlı dizide "Emrah Amir" karakterini canlandırdı Ardından 2018 yılının sonunda ve 2019 yılında Çarpışma dizisinde "Kerem Korkmaz" karakterini canlandırdı. 2020 yılının başında Show TV'de yayınlamaya başlayan Zemheri dizisinde "Ayaz" karakterini canlandırdı. Şu anda 2021 yılında yayınlanmaya başlayan Son Yaz dizisinde "Akgün Gökalp Taşkın" adlı karakteri canlandırmaktadır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Diziler:

2015 : Tatlı Küçük Yalancılar : Cesur : Yardımcı Oyuncu

2015 : Acı Aşk : Ali Köklükaya : Başrol

2016-2017 : Bodrum Masalı : Ate? Ergüven : Başrol

2018 : Çukur : Emrah Amir : Başrol

2018-2019 : Çarpışma : Kerem Korkmaz : Başrol

2020 : Zemheri : Ayaz : Başrol

2021- : Son Yaz : Akgün Gökalp Taşkın : Başrol

Film:

2018 : Direniş Karatay : Kutay : Başrol