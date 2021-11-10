Alper Taşdelen: "Atamızı rahmetle, saygıyla ve özlemle anıyorum" - Haberler
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Alper Taşdelen: "Atamızı rahmetle, saygıyla ve özlemle anıyorum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Alper Taşdelen:

Çankaya Belediyesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Çankaya Belediyesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi.

Anma töreninde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunan ve ardından İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okuyan Çankaya Belediyesi çalışanları ve Çankayalılar, Ata'sına sevgisini ve minnetini gösterdi. Çankaya Belediyesi önündeki alanı dolduran Atatürk sevdalıları ile saygı duruşunda bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bizler onun düşüncelerini anlayanlarız, onun izinden yürüyenleriz. Çünkü bizler, bu ülkenin bağımsızlığını nasıl kazandığını bilenleriz. Büyük Atatürk diyor ya 'Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir' Biz Atamızı anlıyor, hissediyor ve minnetle anıyoruz" dedi.

Atatürk'ün ebedi istirahatgahının Çankaya'da olduğunu hatırlatan Taşdelen, "Biz Çankaya olarak Atamızı yüreğimizde taşıyoruz. Çünkü burası Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi, hani Çankaya kale denir ya evet Çankaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün kalesidir ve öyle olmaya devam edecektir. Bizler varız, Atatürkçüler, devrimciler, demokratlar, çağdaş uygarlıktan yana olanlar, bu ülkeyi aydınlığa taşımak isteyenler var. Bedeli ne olursa olsun vardık, varız ve var olmaya devam edeceğiz. Ant olsun ki bu ülkeyi aydınlık yarınlara, Atatürk'ün aydınlığına kavuşturacağız. Atamızı rahmetle, saygıyla ve özlemle anıyorum" diye konuştu. - ANKARA

Alper Taşdelen: Atamızı rahmetle, saygıyla ve özlemle anıyorum

Alper Taşdelen: Atamızı rahmetle, saygıyla ve özlemle anıyorum

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