Alper Saldıran kimdir? Aşkın Tarifi Taylan kimdir, gerçek adı ne?

Alper Saldıran, tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra, dizi ve film oyunculuğuna devam etti. Kanal d ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisi iel ekrana dönen Alper Saldıran kimdir? Alper Saldıran kaç yaşında, nereli? Alper Saldıran mesleği nedir? Alper Saldıran hayatı ve biyografisi nedir?

Alper Saldıran, tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra, dizi ve film oyunculuğuna devam etti. Kanal d ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisi iel ekrana dönen Alper Saldıran kimdir? Alper Saldıran kaç yaşında, nereli? Alper Saldıran mesleği nedir? Alper Saldıran hayatı ve biyografisi nedir?

ALPER SALDIRAN KİM?

Alper Saldıran (d. 16 Eylül 1984) Türk oyuncudur.

Sahneye ilk kez 5 yaşında, anaokulunda oynadığı piyeslerle çıktı; hemen ardından folklore, özellikle Kafkas danslarına yöneldi. İlkokul boyunca hem tiyatroya, hem dansa aralıksız devam etti. Turizm Lisesinden mezun olan Saldıran, Marmara Üniversitesi Turizm Bölümüne geçiş yaptı ancak okulunun ikinci yılı biterken meslek olarak oyunculuğu seçti. Üniversite döneminde, Turgut Özakman'ın "Fehim Paşa Konağı" adlı oyununda Yusuf karakterini canlandırdı; bu rolüyle Üniversiteler Arası Tiyatro Yarışması'nda En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Ardından "Bir Dilim Aşk"taki Burak rolüyle ilk televizyon dizisinde yer aldı. Marmara Üniversitesinden ayrıldıktan sonra, 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne burslu olarak başladı. Yeni okulunun 1. sınıfında "Son Dünya" adlı oyunda görev aldı ve Avrupa ile Akdeniz ülkelerini kapsayan Mısır Tiyatro Festivali'ne öğrenci olarak katıldı. Ertesi yıl aynı programa katılan diğer tiyatro öğrencileriyle beraber, "Babil Kulesi" oyununda rol aldı.

Okul döneminde "Kara İnci" ve "Derman" dizileriyle televizyon kariyerine devam etti. Ardından ses getiren Vodafone reklamları ve "Melekler Korusun" dizisi... Aynı dönemde "Hizmetçiler" adlı tiyatro oyununda Hanımefendi rolünü oynadı. Alper Saldıran, tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra, dizi ve film oyunculuğuna devam etti. "Yerden Yüksek" dizisinde Feyyaz, ilk beyazperde deneyimi olan "Anadolu Kartalları" filminde Fatih Karakuş ve "Sağ Salim" adlı filmde Recai rolünü canlandırdı. Yine aynı dönemde "Çehov Makinesi" adlı tiyatro oyununda oynadı. 89 bölüm süren Beni Böyle Sev adlı dizide Ömer karakterini canlandırdı. Son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi Kalbim Ege'de Kaldı'da Mustafa karakterini canlandırmıştır.

ALPER SALDIRAN DİZİLERİ

Bir Dilim Aşk - Burak - 2004

• Kara İnci - Seçkin - 2007

• Derman - Tuna - 2008

• Melekler Korusun - Barış - 2008

• Yerden Yüksek - Feyyaz - 2010

• İnsanlar Alemi - Can - 2012

• Böyle Bitmesin - Konuk Oyuncu - 2013

• Beni Böyle Sev - Ömer - 2013-2015

• Kalbim Ege'de Kaldı - Mustafa - 2015

• Aşk ve Gurur - Murat - 2017

• Bir Aile Hikayesi - 2019 - Erdem Beyaz

• Jet Sosyete - 2020 - Tuncay (konuk oyuncu)

• Masumlar Apartmanı - 2020 - Uygar

• Aşkın Tarifi - 2021 - Doktor Aşk/Taylan Günebakan

TV FİLMİ

• Aşkım Bahardı - 2021

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

• Çehov Makinası : Matei Vi?niec - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2012

• Hizmetçiler : Jean Genet - 2009

• Babil Kulesi (oyun) : Friedrich Dürrenmatt - Okul Oyunu - 2008

• Son Dünya : Yeşim Özsoy Gülan - Ve Diğer Şeyler Topluluğu - 2007

• Fehmi Paşa Konağı : Turgut Özakman - Marmara Üniversitesi Tiyatro Kulübü - 2003

KISA FİLMLER

• Ne Kimse Sorar Halim - 2003

• Hüzün Dolayısıyla Kapalıyız - 2006

• Misafir - 2011

• Intermezzo - 2014