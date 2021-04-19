Alper Kut kimdir? Alper Kut kaç yaşında, biyografisi!

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Devrim Yakut'un eşi olan Alper Kut kimdir? Alper Kut kaç yaşında, nereli? Alper Kut mesleği nedir? Alper Kut hayatı ve biyografisi nedir?

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Devrim Yakut'un eşi olan Alper Kut kimdir? Alper Kut kaç yaşında, nereli? Alper Kut mesleği nedir? Alper Kut hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ALPER KUT KİMDİR?

Alper Kut, 25 Ekim 1962 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Önce Ankara'da Veteriner fakültesinde okudu, ertesi sene tekrar imtihana girerek İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Ama aynı zamanda Tiyatro bölümünü de kazanmıştı tercihini tiyatrodan yana yaptı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Bakırköy Devlet Tiyatrosunda işe başladı.

Tiyatro ile ilgilenirken babasının vefatı dolayısı ile 6 yıl kadar tiyatrodan uzak kalıp iş adamlığına soyundu. Hatta Genç İş Adamları Derneği kurucu üyesi bile olup 3. Dönem başkanlığını bile yaptı.

Alper Kut, 6 Haziran 2012 tarihinde tiyatrocu Devrim Yakut ile evlendi.

TİYATRO

Pir Sultan Abdal

Kaç Baba Kaç

Külhanbey Müzikali

Carrar Ananın Silahları

Antigone

Kuşlar

Belgelerle Kurtuluş Savaşı

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Baron Murat ) (TV Dizisi)

2014 – Günahkar (Fikret) (TV Dizisi)

2013 – Kahireli Palas (Kemal) (TV Dizisi)

2011 – Fatmagül'ün Suçu Ne? (Avukat) (TV Dizisi)

2013 – 2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Murat) (TV Dizisi)