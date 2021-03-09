Alper: Filmin temeli iyi senaryodan geçer
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Alper: Filmin temeli iyi senaryodan geçer

09.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:52
Alper: Filmin temeli iyi senaryodan geçer

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Bir Fikirden Senaryoya, Senaryo Yazarlığı Atölyesi"nde, eğitmenliği üstlenen yönetmen ve senarist Özcan Alper, deneyimlerini paylaştı.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Bir Fikirden Senaryoya, Senaryo Yazarlığı Atölyesi"nde, eğitmenliği üstlenen yönetmen ve senarist Özcan Alper, deneyimlerini paylaştı. Hikayede farklı pencereler açılmasının altını çizen Alper, filmin temelinin iyi senaryodan geçtiğini söyledi.

Nilüfer Belediyesi'nin Misi Akademi etkinlikleri kapsamında düzenlediği, "Bir Fikirden Senaryoya, Senaryo Yazarlığı Atölyesi"nde yönetmen ve senarist Özcan Alper, çevrimiçi olarak katılımcılarla buluşmaya devam ediyor.

Yoğun başvuru dönemi sonrası sınırlı sayıda katılımcı ile başlayan eğitimlerde bu hafta da sinopsis adı verilen film konularının yazılı özetlerinin paylaşıldığı metinler üzerinden yazım teknikleri ele alındı. Atölye boyunca Özcan Alper, bir fikrin senaryoya dönüşmesi, senaryo yazma teknikleri hakkında bilgi verdi.

Bir konuyu yazarken iyi araştırma yapılması gerektiğini vurgulayan Özcan Alper, "Hikayenizi yazarken ilk aklınıza gelene yoğunlaşmayın. Hikayenize farklı pencereler açın ve politik, felsefik, mekansal açıdan bakın. Kötü senaryodan iyi film çıkmaz, ama iyi senaryodan kötü film çıkar. Bunun örneklerini çok gördük. Filmin temeli iyi senaryodan geçer" dedi.

Senaristin projesinde iddialı olması gerektiğinin altını çizen Özcan Alper, "Bizim coğrafyamızda gerçeğin önüne geçemezsin. Gerçeğin ötesine geçersek kalıcı bir şey ortaya çıkarırız. Zaten sanatsal gerçeklilik de budur. Gerçeği olduğu gibi anlatırsan istenen başarıya ulaşamazsın. Sinemacı olaylara nerden bakacağını nasıl anlatacağını iyi bilmeli. Çalışmanızda mekan, karakter, hava çok detaylı anlatılmalı. Tema iyi vurgulanmalı. Önce karakterini seçeceksin ve onun üzerine motive olacaksın" diye konuştu.

Özcan Alper, senaryoda konunun çok açık ve net anlatılmasına da değinerek, hikayede gizem olmaması gerektiğini de sözlerine ekledi. - BURSA

Alper: Filmin temeli iyi senaryodan geçer

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Nükhet Duru Aleyna Tilki Bülent Ersoy Hakan Yılmaz
Spor Can Bartu Mesut Bakkal Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alper: Filmin temeli iyi senaryodan geçer - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 11:11:10. #1.16#
title