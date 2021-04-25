Alper Biçen Türkiye NBA 2K takımının yayın haklarını aldı!
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Alper Biçen Türkiye NBA 2K takımının yayın haklarını aldı!

Alper Biçen Türkiye NBA 2K takımının yayın haklarını aldı!
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NBA 2K severlere müjde AlperBicen'den geldi!

Twitch'te düzenli olarak yaptığı NBA 2K serisi oyunlarla tanıdığımız Alper Biçen Türkiye NBA 2K takımının yayın haklarını aldığını duyurdu. Biçen, duyuruyu Twitter üzerinden .

Türkiye NBA 2K takımı katıldığı son turnuvada şampiyon olmuştu. Alper Biçen, 07-09 Mayıs tarihleri arasında oynanacak olan FIBA Milli Takım NBA 2K maçlarını kendi kanalından yayınlayacak. Türkiye NBA 2K takımının turnuva takvimi ise şu şekilde:

07 Mayıs | Grup Maçları

08 Mayıs | Çeyrek ve Yarı Final

09 Mayıs | Turnuva Finali

Millilerimiz 07 Mayıs günü Slovenya'ya karşı oynayacak. Bir sonraki gün ise Danimarka'ya karşı oynayıp son olarak da İsviçre'ye karşı mücadele edecek.

Playerbros ekibi olarak Millilerimize NBA 2K turnuvasında başarılar diliyoruz. Umuyoruz ki bayrakları astırırsınız, attığınız 3'lük olsun!

Kaynak: Playerbros

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