Alper Biçen kimdir? Alper Biçen yayıncılığa ne zaman ve nasıl başladı? Alper Biçen Twitch ve YouTube kanalı!

Espor oyuncularının ve oyun tutkunlarının buluştuğu popüler Twitch platformunda Türkiye'nin başarılı yayıncıları arasında yer alan Alper Biçen kimdir? Alper Biçen Twitch hesabı nedir? Alper Biçen yayıncılığa ne zaman ve nasıl başladı? Detaylar haberimizde!

Türkiye'nin sevilen ve başarılı yayıncılarından Alper Biçen, YouTube içerikleri ve Twitch yayınlarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor. NBA 2K serisinde birçok şampiyonluğu bulunan Alper Biçen kimdir? Alper Biçen Twitch ve YouTube kanalı!

ALPER BİÇEN KİMDİR?

Alper Biçen, 24 Ekim 1996 yılında Burdu'da dünyaya geldi. Ortaokul 1. sınıfa kadar şehrin altyapı takımında lisanslı şekilde futbol oynamıştır. İlkokul 5. sınıfı bitirdiği yaz teknik direktörünün vefatı sonrası Alper, yeşil sahalarda bir daha adım atmamış.

Alper Biçen, basketbolla tanışmasını şöyle anlatıyor: "Bir yaz günü, misafirlik dönüşü abimin ısrarıyla basketbola başladım ve o günden itibaren her günüm basketbolla geçti." 2007 yılında televizyonda izlediği Denver Nuggets - Los Angeles Lakers maçıyla NBA dünyasıyla tanışan popüler yayıncı, bu esnada basketbola artan ilgili bir noktada onu oyunlarla buluşturuyor. 3 kez dünya turnuvalarında, 2 kez ise Avrupa turnuvalarında NBA 2K birinciliği kazanmıştır.

Ayrıca, Alper Biçen geçtiğimiz günlerde Türkiye NBA 2K takımının yayın haklarını aldığını Twitter üzerinden duyurdu.

YAYINCILIĞA NE ZAMAN VE NASIL BAŞLADI?

Alper Biçen yayıncılığa ilk olarak 2013 yılında YouTube ile giriş yaptı. Alper, YouTube'a nasıl başladığını şu sözlerle aktarıyor: "Türkler 2K oynuyor mu?", "nasıl böyle oynuyorsun" tarzında yorumlar almıştım. Keza Türk forumlarından da böyle geri dönüşler alıyordum, örneğin Dwight Howard'la bir online maçta 72 ribaund almıştım, bunların nasıl yapıldığını göstermek, maçlarımı yayınlamak sebebiyle başladım, baktım ilgi görüyor, istek var, devam ettim. " Alper Biçen geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında, Anadolu Efes'in efsane basketbolcusu EuroLeague sayı rekortmeni Shane Larkin ile 1v1 maç videosu paylaşmıştı.

Twitch Türkiye'nin popüler yayıncıların biri olan Alper, platformlardaki yayın hayatına 2015 yılında başlamıştır. Yayın sırasında genellikle bu sıralar VALORANT oynayan Alper, geçtiğimiz haftalarda BBL Academy bünyesine katıldığını duyurmuştu.

ALPER BİÇEN KAZANDIĞI ÖDÜLLER

Logitech & Multiplayer yayinacik.net Yarışması Şampiyonu

NBA 2K17 ESL Avrupa Turnuvası Şampiyonu

NBA 2K18 Dünya Sıralamasında Top 5

NBA 2K18 Türkiye'de yapılan ilk PRO-AM turnuvası şampiyonluğu

NBA 2K19 PRO-AM LEAGUE Şampiyonluğu & MVP

Turnuva ortalaması: 44.3 sayı, 18 asist, 5 top çalma, %70 üçlük, %100 win rate

NBA 2K20 - Bütün etkinlikler kazanıldı.

[NBA 2K20 & NBA 2K21 - Oyun içi logo alan ilk ve tek Türk]

ALPER BİÇEN TWITCH, YOUTUBE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Twitch'te 237 bin'den fazla takipçisi olan Alper Biçen, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Twitch'deki kullanıcı adı alperbicen'dır.Ek olarak YouTube'da 239 bin'den, Instagram'da 66 bin'den, Twitter'da ise 35 bin'den fazla takipçisi vardır.