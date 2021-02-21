Alpay'dan çok konuşulacak Zeki Müren açıklaması! Ünlü isimlerden tepki geldi...
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Alpay'dan çok konuşulacak Zeki Müren açıklaması! Ünlü isimlerden tepki geldi...

21.02.2021 16:46 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:51
Alpay'dan çok konuşulacak Zeki Müren açıklaması! Ünlü isimlerden tepki geldi...

Söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan, geçtiğimiz ay 1996 yılında hayatını kaybeden Zeki Müren hakkında "İnsanlarımız Zeki Müren'i çocuklarıyla birlikte izledi.

Söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan, geçtiğimiz ay 1996 yılında hayatını kaybeden Zeki Müren hakkında "İnsanlarımız Zeki Müren'i çocuklarıyla birlikte izledi. Onu izleyen küçük erkek çocukları travmalar yaşadı" demiş ve başta ünlü isimler olmak üzere çok sayıda kişi tarafından eleştirilmişti.

Özdemir Erdoğan'ın sözleri hala tartışılırken çok konuşulacak bir açıklama da müzisyen Alpay'dan geldi. Usta sanatçı, "Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur. Gazinodaki programlarına herkes 'Acaba bugün ne giyecek, ne hokkabazlık yapacak' merakıyla giderdi." ifadelerini kullandı.

Alpay'ın bu sözleri sosyal medyada olay oldu. Başta ünlü isimler olmak üzere, çok sayıda kişi Alpay'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

"YAPMAYIN BE ABİ"

İşte ünlü isimlerin paylaşımları…

Nilgün Belgün

Ayıp yahu nedir rahmetli olmuş, herkesin sevgisini takdirini kazanmış Zeki Müren'le alıp veremediğiniz.Üstelik koca koca adamlarsınız!!

Mustafa Ceceli

On kulağım olsa, onuyla da Zeki Müren dinlerim.

Seda Üren

Evet, Zeki Müren yeri doldurulmayacak bir sanat güneşidir, öyle kalacak. Ölünün arkadaşından konuşmak günahtır. İnsanların görmediği şahit olmadığı şeyleri paylaşmak dedikodudur. ve bu da yaşını başını almış insanlara yakışmayan kötü bir örnektir.

Behzat Uygur

Bunca yılın emeğini, saygınlığını bir röportaj ile bitirmek başka bir acı...yapmayın be abi!

ALPAY'DAN AÇIKLAMA

Gelen tepkiler ardından Alpay, "Tamamen samimi hislerimi ifade ettim. Hissettiğim duyguları aktardım. Herkes herkesi sevmek zorunda değil." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Hürriyet

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