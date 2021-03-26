Alpaslan Çakar kimdir? Alpaslan Çakar kaç yaşında ve nereli? Daha önce yaptığı görevler:
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Alpaslan Çakar kimdir? Alpaslan Çakar kaç yaşında ve nereli? Daha önce yaptığı görevler:

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Alpaslan Çakar kimdir? Alpaslan Çakar kaç yaşında ve nereli? Daha önce yaptığı görevler:

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, görevini Perakende Bankacılık-2 Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar'a devrediyor. Peki, Alpaslan Çakar kimdir? Alpaslan Çakar kaç yaşında ve nereli?

Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor
Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yarın yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görevini bırakacak.

ALPASLAN ÇAKAR KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Banka Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlayıp, Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, 2005 yılında Bölge Baş Müdürlüğü görevine atandı. Ağustos 2007 yılında Daire Başkanı olan Çakar, sırasıyla Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Ocak 2016 Temmuz 2017 tarihleri arasında Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çakar, Temmuz 2017 Haziran 2018 tarihleri arasında Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Haziran 2018'den itibaren Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Daha önce yaptığı görevler:

  • Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
  • Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcısı
  • Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
  • Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
  • Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
  • Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı
  • Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
- Ramazan Eles
Ramazan Eles
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:24:10. #1.15#
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