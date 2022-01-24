Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncuları! Alparslan Büyük Selçuklu hangi dönemi anlatıyor, hangi devlet? Uyanış Selçuklu'nun devamı mı?

Alparslan: Büyük Selçuklu, 2020-2021 yılları arasında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tarih olarak öncesini anlatsa da, devamı niteliğindedir. Dizinin başlamasıyla birlikte konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu konusu ne, oyuncuları kimler? Alparslan Büyük Selçuklu hangi dönemi anlatıyor, hangi devlet? Uyanış Selçuklu'nun devamı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncuları kim? İşte, Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncuları...

Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncuları araştırılıyor. Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Alparslan: Büyük Selçuklu hangi dönemi anlatıyor? Alparslan: Büyük Selçuklu hangi devleti anlatıyor? Alparslan: Büyük Selçuklu hangi tarihte geçiyor?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alparslan: Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarına geliyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR? UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU'NUN DEVAMI MI?

Alparslan: Büyük Selçuklu,Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. 2020-2021 yılları arasında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tarih olarak öncesini anlatsa da, devamı niteliğindedir. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele almaktadır. Dizinin başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu, Gizem Karaca ve Yurdaer Okur gibi oyuncular yer almaktadır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU



Barış Arduç : Sultan Alparslan : Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarıdır. Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Sultan Alparslan : Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarıdır. Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir. Fahriye Evcen : Akça Hatun : Sultan Alparslan'ın eşidir.

Akça Hatun : Sultan Alparslan'ın eşidir. Barış Bağcı : Tuğrul Bey : Çağrı Bey'in kardeşi, Sultan Alparslan ve Kavurd Bey'in amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Tuğrul Bey : Çağrı Bey'in kardeşi, Sultan Alparslan ve Kavurd Bey'in amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır. Erdinç Gülener : Çağrı Bey : Tuğrul Bey'in abisi; Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.

Çağrı Bey : Tuğrul Bey'in abisi; Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir. Mehmet Özgür : Nizâmülmülk : Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziri, devletin hâcesidir.

Nizâmülmülk : Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziri, devletin hâcesidir. Gizem Karaca : Evdokya

Evdokya Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen : Bizans İmparatorluğu'nun 1068 - 1071 yılları arasındaki imparatorudur. Sultan Alparslan'ın düşmanıdır.

Romen Diyojen : Bizans İmparatorluğu'nun 1068 - 1071 yılları arasındaki imparatorudur. Sultan Alparslan'ın düşmanıdır. Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan

Tuğrul Bozan Mim Kemal Öke : Akbilge : Kınık Obası'nın beylerindendir.

Akbilge : Kınık Obası'nın beylerindendir. Batın Uçan : Kavurd Bey : Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğeni ve Turan Şah'ın babasıdır. Sultan Alparslan ve Süleyman'ın kardeşidir.

Kavurd Bey : Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğeni ve Turan Şah'ın babasıdır. Sultan Alparslan ve Süleyman'ın kardeşidir. Korel Cezayirli : Süleyman : Çağrı Bey'in oğlu; Sultan Alparslan'ın ve Kavurd Bey'in abisidir.

Süleyman : Çağrı Bey'in oğlu; Sultan Alparslan'ın ve Kavurd Bey'in abisidir. Esila Umut : Cevher Hatun : Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın kız kardeşidir.

Cevher Hatun : Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın kız kardeşidir. Burak Ali Özkan : Şehzade Mesud : Gazneliler Devleti Sultanı Mevdud'un oğlu, Çağrı Bey'in torunu; Sultan Alparslan, Kavurd Bey ve Süleyman'ın yeğenidir.

Şehzade Mesud : Gazneliler Devleti Sultanı Mevdud'un oğlu, Çağrı Bey'in torunu; Sultan Alparslan, Kavurd Bey ve Süleyman'ın yeğenidir. Zeynep Özder : Begim Şehver : Çağrı Bey'in kızı, Gazneliler Devleti Sultanı Mevdud'un karısı ve Alparslan'ın kardeşidir.

Begim Şehver : Çağrı Bey'in kızı, Gazneliler Devleti Sultanı Mevdud'un karısı ve Alparslan'ın kardeşidir. Ferit Kaya : Emir Bozan

Emir Bozan Uygar Özçelik : İbrahim Yınal : Tuğrul Bey ve Çağrı Bey'in anne tarafından kardeşi, baba tarafından kuzenidir. Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın amcasıdır.

İbrahim Yınal : Tuğrul Bey ve Çağrı Bey'in anne tarafından kardeşi, baba tarafından kuzenidir. Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın amcasıdır. Ayşegül Ünsal : Akınay

Akınay Sinan Tuzcu : Dukas

Dukas Toprak Sergen : Kekavmenos : Bir Bizans komutanıdır.

Kekavmenos : Bir Bizans komutanıdır. Rabia Soytürk : Karaca Hatun : Süleyman'ın eşi,Tuğrul Bozan' ın kardeşi.

Karaca Hatun : Süleyman'ın eşi,Tuğrul Bozan' ın kardeşi. Fırat Topkorur : Alpagut

Alpagut Burak Şafak : Avar Alp

Avar Alp Onur Ayçelik : Artuk Alp

Artuk Alp Kutay Sungar : Atsız Alp

Atsız Alp Emre Bulut : Afşin Alp

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