"Alparslan: Büyük Selçuklu" ilk bölümüyle zirvenin sahibi

TRT 1'in yeni sezondaki en iddialı dizilerinden biri olacak olan ve Sultan Alparslan'ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu'yu fetih sürecinin anlatılacağı "Alparslan: Büyük Selçuklu", dün akşam ekranlara gelen ilk bölümüyle reyting kategorilerinde ve sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında birinci oldu. Dizinin ilk bölümünü ise tüm ekip birlikte izledi.

İlk bölümüyle seyircileri ekran başına kilitleyen dizi, reyting kategorilerde birinci oldu. Dizi ayrıca sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında da ilk sırada yer aldı.

İlk bölüm izlemesi TRT Tepebaşı Stüdyoları'nda gerçekleşen geceye TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Üyeleri ile dizinin oyuncularından Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan, Onur Ayçelik ve dizi ekibi katıldı. Dizinin ilk bölümünü tüm ekip birlikte izledi.

TRT Genel Müdürü Sobacı: "Sultan Alparslan'ın hikayesi demek, Türk tarihinin hikayesi demek"

Medyada büyük yankı uyandıran dev projenin ilk bölüm izlemesinde konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Sultan Alparslan'ın hayatını izleyiciyle buluşturmak, ekranlara taşımak bizler için mesleki bir başarının ötesinde çok daha büyük bir anlam ifade ediyor. Çünkü Sultan Alparslan'ın hikayesi demek, aslında Türk tarihinin hikayesi demek. Bir ölüp bin dirilen bir milletin Anadolu'yu yurt kılmak için verdiği mücadelenin hikayesini ekranlara getirmek. O yüzden bu projeye çok büyük bir önem verdiğimizi ve bugüne kadar titizlikle çalıştığımızı ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu yurt kılmaya çalışırken tek bir cephede savaşmadığını birçok cephede savaştığını aktaran Sobacı, "Bu çerçevede baktığımızda aslında bugün bizi biz yapan bu ruhun izinden giderek, bizler de çok farklı mecralarda çok farklı güç odaklarıyla aynı anda ve aynı topraklarda mücadele veriyoruz. Türkiye bugün bağımsızlığına ve egemenliğine müdahalede bulunmak isteyen birçok güce ve güç odağına karşı çok çetin bir mücadele veriyor. Dolayısıyla aslında tarihimizi derinleştiren en önemli unsurun tarihimizde olan bu cesaretimiz, ferasetimiz ve yürüttüğümüz siyaset olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Sultan Alparslan Türk dünyasının ortak mirası"

Sultan Alparslan'ın Türk dünyasının ortak mirası olduğunu ifade eden Sobacı, "Bu projenin aynı zamanda Türk dünyasıyla ortak değerlerimizi de hatırlatacağını umuyoruz. Bu anlamda TRT yine özel kanallarımızın yapmak istediği ama zorlanacağı bir projeyi sırtlanmış oldu. Ayrıca bu projenin gerek dekor gerek kostüm ve aksesuar gerek çekim kabiliyetleri gerekse oyunculuklar itibarıyla birçok mesleki başarıyı ekranlara taşıyacağını düşünüyoruz. Bu dizinin ortaya çıkmasına katkı sunan yapımcımıza, yönetmenimize, oyuncularımıza ve tüm set ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Dizimizin hayırlı uğurlu olmasını, izleyicisinin bol olmasını ve yolunun açık olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Barış Arduç: "Kendimi çok şanslı hissediyorum"

Dizide Sultan Alparslan'ı canlandıran oyuncu Barış Arduç, böyle bir rolü canlandırmanın bir insanın başına bir defa gelebileceğini ve bu rolü canlandırmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sadece kendi tarihimiz değil, dünya tarihine yön veren çok büyük kahramanların hikayesini anlatıyoruz. Bize nasip olduğu için de çok gururluyuz. Çok önemli bir kahramandan, bizim için anlam ve önemi çok büyük bir sultandan bahsediyoruz. Böyle bir karakteri canlandırmak herkese nasip olur mu bilmiyorum. O yüzden tekrar söyleyeyim kendimi çok şanslı hissediyorum. Bunun bir sorumluluğu olduğunun bilincindeyim" açıklamalarında bulundu.

Fahriye Evcen: "Bu proje ile geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Uzun bir aradan sonra Akça Hatun rolüyle ekranlara dönen Fahriye Evcen ise "Bu proje ile geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Uzun süre bakındım ve biraz seçici davrandım. Bu projeyi aslında sadece Türkiye'ye yapmıyoruz, yurtdışına da yapıyoruz. Dolayısıyla tarihimize dair oralarda da bu işi tanıtmak ve göstermek çok gurur verici. Bu projenin içinde olduğum için gerçekten çok mutluyum" dedi.

Mehmet Özgür: "Bizim emeğimizi taçlandırdıkları için TRT'ye teşekkür ediyoruz"

Nizamülmülk karakterine hayat veren oyuncu Mehmet Özgür, bu projenin sorumluluğunun daha yüksek olduğunu ifade ederek, "Bu proje sadece ülkemizde değil, dünya genelinde de izlenecek. Tarihe yön veren bir süreci anlatıyoruz. Takvimden tutun da ilk üniversitenin kurulmasına, oradan gezegenlerin ilk keşfine denk düşen ve büyük kahramanlıkların olduğu bir dönem. O yüzden bizim için de çok önemli bir işti. Bizim emeğimizi taçlandırdıkları ve böyle bir projeyi ortaya çıkardıkları için TRT'nin kıymetli yöneticilerine, Akli Filme ve emeği olan herkese gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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