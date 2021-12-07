Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey kimdir? Çağrı Bey tarihte var mı, kimdir? Erdinç Gülener kimdir, kaç yaşında, nereli?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU ÇAĞRI BEY KİM CANLANDIRIYOR?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Çağrı Bey karakterini Erdinç Gülener canlandırmaktadır.

ÇAĞRI BEY KİMDİR?

Çağrı Bey tam adıyla Ebu Süleyman Davud Çağrı Bey bin Mikail (989 - 16 Temmuz 1060, Serahs), Oğuzlar'ın Kınık boyundan Selçuklu hükümdarı Selçuk Bey'in torunu, Mikail'in oğlu, Tuğrul Bey'in ağabeyi ve Alp Arslan'ın babasıdır.

Çağrı Bey ve Tuğrul Bey, daha Oğuz boylarının Horasan ve Harezm'in kuzeyinde bulunduğu dönemde Orta Asya bozkırlarında doğmuşlardır.

Çağrı Bey diğer Türk boyları arasındaki düşmanlık ve halkın baskısı sonucunda Maveraünnehir bölgesinden Horasana göç etmiştir. Horasan o zamanlar Gazne Devleti'nin bir parçasıydı.

Tuğrul Bey ile devleti ortak yönetti ve Horasan Melikliği yaptı. Bizans'ın kaleleri olan Vaspurakan ve Ani kalelerine karşı sefer düzenleyerek büyük kazanç sağladı. 1035 yılında Gazneli hükümdarı I. Mesut üstüne yapılan seferde Mesut yenildi. Bir antlaşma yapıldıysa da buna uymayan Mesut'u Çağrı Bey yendi ve Afrâsîâb'ın kurduğu rivayet edilen Merv şehrini Çağrı Bey 1037 yılında feth ederek, iç kaleye girmiş ve atının örtüsünü yere koyup "taht gibi" üstüne oturmuştur.

1040 yılında Dandanakan Savaşı yapıldı. Çağrı Bey komutasındaki Selçuklular Gaznelileri yendiler ve böylece bu savaş Selçukluların devlet olmasında büyük rol oynadı. Çağrı Bey egemenlik alanını ikiye bölüp kardeşi ile paylaşmış, günümüz Irak'a kadar uzanan batı bölümünü Tuğrul Bey, doğu bölümünü (Horasan) de kendisi yönetmiştir. Çağrı Bey kardeşi Tuğrul Bey'le her zaman iyi ilişki kurmuşlar, Çağrı Bey, Tuğrul Beye karşın birkaç evlat geriye bırakmıştır.

Tuğrul Bey, 1056 yılında Bağdat'ta hüküm süren Şii Büveyhoğulları devletine son vermiş batıya doğru topraklarını genişletmiştir. Büveyhoğulları tarafından baskı altında tutulan Sunni Halifeler Selçukluları kutlamışlar. Halife Kaim, Tuğrul Bey'e Ruknu ?d-daula (Hanedan desteği), Maliku ?l-maschriq wa-?l-maghrib (Doğu'nun ve Batı'nın Hükümdarı) ve Sultan unvanını vermiştir. Öbür Türk boylarıyla akrabalıklar kurdu (Mesela oğlunu Kıpçak hükümdarının kızıyla evlendirmesi gibi.). 1059'da Tuğrul Bey'e karşı ayaklanan kuzeni İbrahim Yınal'ın ayaklanmasını bastırdı. 1060'ta hastalanarak Serahs (İpek Yolunda Nişabur ile Merv arasındaki önemli bir vaha) adı verilen yerde vefat etti.

Anadolu'ya ilk defa akın yapan Türk komutanlarındandır. Türk tarihine ve kültürüne baktığımızda, Türk devletlerinin yükselmesinde ve gelişmesinde zaman zaman birtakım liderlerin ön plana çıktıklarını görürüz. Mesela Bumin Kağan ve İstemi Kağan, Bilge ile Köl Tigin, daha sonraları Tuğrul Bey ve Çağrı Bey gibi.

Hanedanlar arasında dostluk ve siyasi bağların kurulması ve Tuğrul Bey'in İslam peygamberi nesli ile kucaklaşması için Abbasi Halifesi El-Kâim'in kızı Seyyide Fâtıma el-Betül ile Çağrı Bey'in kızı Hatice Arslan Hatun'da halife ile evlenmiştir.

Tarihi kaynaklarda Tuğrul Beye karşın Çağrı Beyin hayatı ile ilgili fazla bir bilgi bulunmaz.

ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?

Erdinç Gülener (d. 26 Ocak 1971, İzmit), Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve dublaj sanatçısıdır.

İlk orta ve lise eğitimini İzmit'te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. 8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı.2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir.Oyuncu 2013-2014 sezonunda Atv'de yayımlanan ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamış, 220.bölümde ölerek diziden ayrılmıştır. Erdinç Gülener daha sonra 2014-2016 yılları arasında yayımlanan ''Kertenkele'' adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü oynamış, 71.bölümde (2.sezonun finali) ölerek diziden ayrılmıştır.

Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yapmıştır.

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