Alparslan: Büyük Selçuklu,Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alparslan: Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarına geliyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 12. bölümünün ardından 13. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kekavmenos'u tuzağa çekmek için Akça'yı kalede tutan Alparslan, saraydaki saldırıya yetişmek için Rey'e gitmiş geri döndüğünde ise Yınal'ın askeri olan Haris'in Akça'yı kaçırdığını öğrenmişti. Haris'in peşine düşen Alparslan, Akça'nın kaçırılmasının ardında kimlerin olduğunu çözmeye çalışır. Yınal mı? Bozan mı? Vaspurakan'a vali olarak atanan Diyojen, Akça'yı Alparslan'dan evvel ele geçirmek üzere büyük bir oyun kurar. Tuğrul Bey, büyüyen karmati tehlikesine karşı tedbirleri arttırır.

Alparslan Akça'yı kaçıranın Emir Bozan olduğunu öğrenebilecek mi? Akça'yı bir Bizans casusu olarak bilen Bozan, ona karşılık Kekavmenos'tan ne isteyecek? Kekavmenos Akça için kimlerle nasıl bir pazarlığa girecek? Kekavmenos'u öldürmekte kararlı olan Akça, hiç hesap etmediği bu durumdan nasıl kurtulacak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?

Barış Arduç : Sultan Alparslan : Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarıdır. Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Fahriye Evcen : Akça Hatun : Sultan Alparslan'ın eşidir.

Barış Bağcı : Tuğrul Bey : Çağrı Bey'in kardeşi, Sultan Alparslan ve Kavurd Bey'in amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Erdinç Gülener : Çağrı Bey : Tuğrul Bey'in abisi; Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.

Mehmet Özgür : Nizâmülmülk : Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziri, devletin hâcesidir.

Gizem Karaca : Evdokya

Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen : Bizans İmparatorluğu'nun 1068 - 1071 yılları arasındaki imparatorudur. Sultan Alparslan'ın düşmanıdır.

Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan

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