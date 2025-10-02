Haberler

Alparslan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar akraba mı?
Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, son dönemde sıkça gündeme gelen isimler arasında bulunuyor. İki önemli isim, enerji ve teknoloji alanlarında üstlendikleri görevlerle dikkat çekiyor. Peki, Alparslan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar akraba mı?

ALPARSLAN BAYRAKTAR İLE SELÇUK BAYRAKTAR AKRABA MI?

Soyadlarının benzerliği nedeniyle, kamuoyunda zaman zaman Alparslan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar'ın akraba olduğuna dair iddialar gündeme gelmektedir. Ancak, iki isim arasında herhangi bir akrabalık bağı bulunmamaktadır.

SELÇUK BAYRAKTAR'IN AİLESİ VE ÇALIŞMALARI

Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile evlidir. Trabzon kökenli olan Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayisinde öne çıkan isimlerinden biridir. Özellikle İHA ve SİHA projelerindeki öncü rolü ile yerli teknolojiye önemli katkılarda bulunmuştur.

