Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında? Alp Navruz nereli? Alp Navruz boy ve kilosu nedir? Alp Navruz sevgilisi kim?
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Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında? Alp Navruz nereli? Alp Navruz boy ve kilosu nedir? Alp Navruz sevgilisi kim?

09.10.2020 14:19 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:23
Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında? Alp Navruz nereli? Alp Navruz boy ve kilosu nedir? Alp Navruz sevgilisi kim?

15 Ocak 1990 yılında dünyaya gelen Alp Navruz nerelidir? Alp Navruz boy ve kilosu nedir? Alp Navruz sevgilisi kimdir? Alp Navruz instagram hesabı nedir? Alp Navruz hangi dizilerde oynadı?

Tam adı Seyit Alp Navruz, türkçe Eğitimi alanında Yüksek lisans eğitimi almaktadır. Sivaslı olan yakışıklı oyuncu, birçok sosyal yardımlaşma kurumlarından en iyi çıkış yapan ve yılın oyuncusu ödülünü aldı.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

15 Ocak 1990 (30 yıl yaşında) Sivaslı oyuncu, Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra hayali olan oyunculuğa yöneldi. Kariyerine modellik ile başlayan Alp Navruz, yüzme ve okçuluk sporu ile ilgileniyor. Yazı yazmayı çok seven Alp Navruz, şiir ve öyküler yazmaktadır.

Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında? Alp Navruz nereli? Alp Navruz boy ve kilosu nedir? Alp Navruz sevgilisi kim?

ALP NAVRUZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Elimi Bırakma/ Cenk Çelen

Fazilet Hanım ve Kızları/ Sinan Egemen

Arkadaşlar İyidir/ Berke

Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında? Alp Navruz nereli? Alp Navruz boy ve kilosu nedir? Alp Navruz sevgilisi kim?

ALP NAVRUZ SEVGİLİSİ KİM?

Bir süredir birlikte olan Alp Navruz ve sevgilisi Ebru Şam birlikteliklerini saklamıyor. Özel hayatını gizli yaşamayı seven başarılı oyuncu, Miss Turkey 2009 birincisi olan 2009 Türkiye güzeli Ebru Şam ile birlikte.

Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında? Alp Navruz nereli? Alp Navruz boy ve kilosu nedir? Alp Navruz sevgilisi kim?

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