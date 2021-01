Alp Atilla: "2021'de toparlanıp 2022'de yükseliş trendini yakalarız"

Son yıllarda yapılan beş yıldızlı oteller, Anadolu Yakası'nı turizmde popüler hale getirdi. İstanbul'un finans ve ticaret merkezinde yer alan DoubleTree By Hilton İstanbul Ümraniye, geçtiğimiz yıl pandemi olmasına rağmen, sağlık turizmi için gelen ve uzun dönem konaklama yapan misafirlerine ev sahipliği yaparak, başarılı bir yılı geride bıraktı.

Son yıllarda yapılan beş yıldızlı oteller, Anadolu Yakası'nı turizmde popüler hale getirdi. İstanbul'un finans ve ticaret merkezinde yer alan DoubleTree By Hilton İstanbul Ümraniye, geçtiğimiz yıl pandemi olmasına rağmen, sağlık turizmi için gelen ve uzun dönem konaklama yapan misafirlerine ev sahipliği yaparak, başarılı bir yılı geride bıraktı..

2021 yılından umutlu olduklarını anlatan DoubleTree By Hilton İstanbul Ümraniye Genel Müdürü Alp Atilla, şunları söyledi: "Bu yılın ilk çeyreğinde başlanan aşı uygulamasının tüm dünyada yaygınlaşmasıyla birlikte, belirsizliğin azalmasını ve finansal şartların yükselmesini bekliyoruz. Covid-19 salgın riskinin azalması ile yeniden dünyanın dört bir yanından iş ve tatil amaçlı gelecek misafirlerimizi konuk edeceğiz. Kurumsal şirketlerin ofislere dönüşü ile birlikte, konaklama ve toplantı talepleri, ertelenen kına, nişan, düğün organizasyonlarının artışı, sağlık turizmi ve yerli/ yabancı turist sayısındaki artışların bahar ve yaz aylarında yükseleceğini düşünüyoruz. 2021 daha çok toparlanmanın olacağı umut veren bir yıl olacak. 2022 yılında ise, yükseliş trendini yakalarız diye öngörüyoruz. İstanbul, yalnızca turistik bir destinasyon olmaktan öte, birçok yerli ve yabancı şirketin konumlandığı bir ticaret merkezi ve kongre merkezidir, aynı zamanda. Her şeye rağmen, biz İstanbul'un dinamizmini kısa sürede yakalaması konusunda umutluyuz ve DoubleTree By Hilton İstanbul Ümraniye olarak hazırlıklıyız" dedi.

Otelin konumu ve AVM ile aynı komplekste olması yoğun talep görüyor

DoubleTree By Hilton İstanbul Ümraniye Hotel'in Canpark AVM ile aynı kompleks içinde olmasının yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgisini çektiğini anlatan Alp Atilla, konuşmasına şöyle devam etti: "Canpark AVM ile aynı komplekste olmamız ve konumumuz nedeniyle, turistlerin ve iş insanlarının tercih ettiği marka otel olduk. Hepimizin bildiği üzere pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Bu noktada geçtiğimiz yıl otelimize, sağlık turizmi için Kuzey Avrupa, Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen misafirlerimiz oldu. Kısa süreli seyahatlerde bulunan iş insanları ve uzun süreli konaklama yapan yabancı misafirlerimiz ile pandemi süresince öngördüğümüz planların üzerinde bir başarı elde ederek, geçtiğimiz seneyi %50'nin üzerinde bir doluluk ile tamamladık. Aynı zamanda geçen yılki süreci bir fırsata çevirerek, marka değişikliğimiz için gereken işlemleri tamamladık. Geçen yılın ilk yarısına kadar Hilton Garden Inn Oteli olarak hizmet verirken, Haziran ayı itibariyle kapılarımızı yeni markamız DoubleTree By Hilton İstanbul Ümraniye olarak açtık. Geçtiğimiz yılın en büyük kazanımlarından birisi DoubleTree By Hilton sürecinin kısa sürede eksiksiz ve başarı ile tamamlanmasıdır ve hizmet kalitemizi 5 yıldız statüsü ile perçinlemiş olduk" diye konuştu.

Kaynak: Tourism Today