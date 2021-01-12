Almus Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Almus Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

12.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:18
Almus Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Almus Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Almus Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmenin imza töreni, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer ve Hak-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir'in katılımıyla yapıldı.

Özer, 25 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde mutabakata vardıklarını söyledi.

Demir ise "Sözleşme ile sendikamız üyelerine ilk altı ay yüzde 10 sonraki altışar aylık dilimlerde memur zammı artı enflasyon farkı ile beraber sosyal kalemlerde ikramiye, yemek yardımı, eğitim yardımı, çocuk yardımı, bayram yardımı şeklinde haklarımızı aldık. Bu durumda en düşük üyemizin sosyal haklar hariç maaşı 4 bin 700 sosyal haklar dahil 6 bin 800 civarında olmuştur. Değerli Belediye Başkanımız Bekir Özer Bey'e tüm üyelerimiz adına çok teşekkür eder çalışanını mağdur etmediğinden dolayı saygılar sunar kendilerine yapmış olduğu değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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