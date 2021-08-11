Almanya'yı karıştıran skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş
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Almanya'yı karıştıran skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Dünya koronavirüsle mücadele sürecinde aşılama çalışmalarına son sürat devam ederken Almanya'da yaşanan skandal gündeme bomba gibi düştü. Ülkenin kuzeyinde bulunan bir aşı merkezinde çalışan bir hemşirenin, çoğunluğu yaşlılardan oluşan 8 bin 600 kişiye koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte ettiği ortaya çıktı.

Kuzey Almanya'daki yetkililer, bir Kızılhaç hemşiresinin koronavirüs aşısı yaptırmak için gelenlere tuzlu su enjekte etmiş olabileceğini tespit etmesinin ardından, binlerce kişiye yeniden aşı yaptırmaları için çağrıda bulundu.

Hemşirenin, ilkbaharın başlarında, Kuzey Denizi kıyısına yakın bir kırsal bölge olan Friesland'daki bir aşı merkezinde gerçek dozlar yerine insanların kollarına tuz solüsyonu enjekte ettiğinden şüpheleniliyor.

"ŞOKE OLDUK"

NTV'de yer alan habere göre yerel bir meclis üyesi olan Sven Ambrosy, yetkililerin durumdan etkilenmiş olabilecek yaklaşık 8 bin 600 sakine çağrıda bulunmaları üzerine "Bu olay bizi tamamen şok etti" dedi.

Diğer taraftan, tuzlu su çözeltisi insan sağlığına zararsız olsa da, şüpheli durumun gerçekleştiği Mart ve Nisan aylarında Almanya'da aşılanan çoğu kişi yaşlı ve koronavirüse karşı daha savunmasız insanlardan oluşuyordu.

MAKUL BİR TEHLİKE YARATIYOR

Basın toplantısında konuşan polis müfettişi Peter Beer, tanık ifadelerine dayanarak, olayın "makul bir tehlike" yarattığını söyledi.

HEMŞİRENİN AMACI NEYDİ?

Beer ismi açıklanmayan hemşirenin amacının net olmadığını, ancak sosyal medya paylaşımlarında aşılarla ilgili şüpheci görüşlerini dile getirdiğini aktardı. Siyasi saikli suçları araştıran özel bir birime verilen davadaki suçlamalar hakkında detay paylaşılmadı. Hemşirenin tutuklanıp tutuklanmadığını dair bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, 83 milyon nüfuslu Almanya'da şimdiye kadar 95,3 milyon doz aşı uygulandı. Nüfusun yüzde 55,2'si tam olarak aşılandı.

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Almanya'yı karıştıran skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Haber Yorumları (1)
ZAFER ÖREN: tansiyon yükselmesi için vurmuş sanırım
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