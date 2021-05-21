Almanya'ya sahte belgeyle kaçmak isteyen 10 şüpheli gözaltında
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Almanya'ya sahte belgeyle kaçmak isteyen 10 şüpheli gözaltında

Almanya'ya sahte belgeyle kaçmak isteyen 10 şüpheli gözaltında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta Almanya uçuşlu yolcu uçağına sahte oturum belgesiyle yurt dışına çıkmaya çalışan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak'ta Almanya uçuşlu yolcu uçağına sahte oturum belgesiyle yurt dışına çıkmaya çalışan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak Havalimanı'nda yapılan kontrollerde Almanya uçuşlu yolcu uçağında seyahat etmek isteyen 10 şüphelinin oturum belgelerinin sahte olduğu belirlendi. Sahte belgeyle yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan C.G.A., B.A., R.A., M.B.A., S.G., M.G., Ç.G., M.B.G., M.C.G. ve S.O. hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan işlem başlatıldı. Öte yandan uçağın 14.30'da Almanya'nın Düsseldorf kentine hareket ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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