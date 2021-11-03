Almanya'ya göçün 60. yılı anısına "Valizler Dolusu Umut" ödülleri verildi

Almanya ile Türkiye arasındaki İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılı anısına düzenlenen "Valizler Dolusu Umut" konulu röportaj yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Bölge Veliler Birliğince göç hatıralarını canlı tutmak amacıyla 3 kategoride düzenlenen "Göçün 60. Yılı Özel Röportaj Yarışması"na 50 cami derneğinden çok sayıda öğrenci katıldı.

DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan DİTİB Köln Dini Danışma Kurulu Başkanı Muharrem Kuzey, 60 yıl önce atılan bu ilk adımla çalışmayı, mücadeleyi, alın teri ve emeği kutsal bir gaye bilen güzel Anadolu'nun güzel insanlarının Almanya serüveninin başladığını söyledi.

Kuzey, "Sayıları her geçen gün azalsa da bugün aramızda ilk nesil büyüklerimizin de var olduğunu bilmek, onlarla sohbet edip hatıralarını dinlemek gerçekten büyük nimet. Bu yarışmanın da bu anlamda hatıraları canlı tutmaya, bir arada anıları paylaşmaya vesile olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Köln Veliler Birliği Başkanı Kader Durmuş, Almanya'ya gelen ilk nesil büyüklerle röportaj yarışması düzenlediklerini dile getirerek "Bu yarışmaya cami derneklerimizden katılan öğrenciler, 60 yıl önce rızıklarını aramak için Almanya'ya gelen nine ve dedelerinin yaşadıkları zorlukları ve verdikleri mücadeleyi anlattı. Yarışma sonunda çok güzel videolar elde ettik." diye konuştu.

DİTİB Köln Bölge Birliği Başkan Yardımcısı Nurten Afat ise yarışmanın önemine işaret ederek "İnsanımızın 60 yıllık Almanya'ya göç sırasında yaşadıklarının gelecek nesillere ulaştırılması aslında bir başarı hikayesidir. Öncelikle zorlu adımlar atarak, mücadele ederek bizlere bu mekanları kazandırdığınız için minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Törende, yarışmada dereceye girenlere başarı belgeleri ve ödülleri verildi.

6-9 yaş grubunda Wesseling DİTİB Mimar Sinan Camisi'nden Emin Tombalak ile dedesi İsmet Dural, 10-12 yaş grubunda Pulheim DİTİB Camisi'nden Talha Körkoca ile dedesi Ali Karaca ve 13-15 yaş grubunda Hürth DİTİB Camisi'nden Beyza Maraşlı ile anneannesi Akgül Bostan ödüle layık görüldü.