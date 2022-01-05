Almanya'ya geçen yıl Belarus üzerinden 11 bin 213 düzensiz göçmen geldi - Haberler
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Almanya'ya geçen yıl Belarus üzerinden 11 bin 213 düzensiz göçmen geldi

Almanya'ya geçen yıl Belarus üzerinden 11 bin 213 düzensiz göçmen geldi
AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'ya geçen yıl Belarus'tan gelen düzensiz göçmen sayısının 11 bin 213 olduğu açıklandı.

Almanya'ya geçen yıl Belarus'tan gelen düzensiz göçmen sayısının 11 bin 213 olduğu açıklandı.

Hükümetin Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) soru önergesine verdiği cevapta 13 Aralık'a kadar Belarus ve devamında Polonya üzerinden 10 bin 918 düzensiz göçmenin ülkeye giriş yaptığı ifade edildi.

Ancak Federal Polisten yapılan açıklamada ise 29 Aralık 2021 itibariyle Belarus üzerinden gelen düzensiz göçmen sayısının 11 bin 213 olduğu belirtildi.

Açıklamada en fazla girişin eylül, ekim ve kasım aylarında gerçekleştiği bildirildi.

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AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri

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