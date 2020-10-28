Almanya, vaka artışı nedeniyle Türkiye'nin tamamını riskli bölge ilan etti

Almanya hükümeti, Türkiye'ye korona salgını nedeniyle yapılan seyahat uyarısını yeniden sıkılaştırdı. Turizm kentleri Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya'ya sağlanan istisnalar kaldırıldı; seyahat uyarısının 9 Kasım'dan itibaren yeniden tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde genişletildiği açıklandı.

Almanya'da koronavirüs vakalarındaki hızlı tırmanış nedeniyle bir dizi yeni önlem açıklanması beklenirken, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısında da değişiklik yapıldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarısının Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya için de geçerli olacak şekilde genişletildiğini açıkladı. Buna göre, 9 Kasım'dan itibaren Almanya'nın seyahat uyarısı tüm Türkiye'yi kapsıyor olacak.

KORONAVİRÜS TEST SONUCU YETKİLİ MAKAMLARA BİLDİRİLECEK

Bakanlık açıklamasında bu dört ille birlikte Türkiye'den dönenlerin koronavirüs taşımadıklarına ilişkin test sonuçlarını yetkili makamlara sunmasının zorunlu olduğunu da belirtti. Testin de uçuştan en fazla 48 saat önce yapılması şart. Açıklamada test maliyetinin yolcu tarafından üstlenmesi gerektiği de yer aldı. Test sonucu pozitif olanların uçağa alınmayacağı ve Türkiye'de karantinada tutulmasının da zorunlu olduğu hatırlatıldı.

ÜLKEDE 2 KASIM'DAN İTİBAREN ÖNLEMLER SIKILAŞACAK

Ülkede artan vakalar nedeniyle 2 Kasım pazartesiden itibaren önlemlerin sıkılaştırılacağı, okul ve iş yerleri açık kalacağı ama çok sayıda sinema, restoran, tiyatro gibi sosyal ortamların kapatılacağı belirtiliyor.