Almanya, start-up oranında 43 ülke arasında 41. sırada kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya, start-up oranında 43 ülke arasında 41. sırada kaldı

Almanya, start-up oranında 43 ülke arasında 41. sırada kaldı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya, çok fazla bürokrasi ve risk sermayesine ulaşımda sıkıntılar nedeniyle startupların oranı konusunda 43 ülke arasında 41. sırada yer aldı.

Almanya, çok fazla bürokrasi ve risk sermayesine ulaşımda sıkıntılar nedeniyle startupların oranı konusunda 43 ülke arasında 41. sırada yer aldı.

Hannover Leibniz Üniversitesi ve RKW Yetenek Merkezi'nin startupların uluslararası ve ülke çapındaki eko sistemini analiz eden "2020/2021 Küresel Girişimcilik İzleme Ülke Raporu" yayınlandı.

Rapora göre, Siemens ve Adidas gibi uluslararası şirketlerin merkezi Almanya, startupların oranı konusunda 43 ülke arasında 41. sırada yer aldı. Ülkede 2020'de 18-64 yaşındakilerin yalnızca yüzde 4,8'i son 3,5 yıl içinde bir şirket kurdu veya kurma sürecinde yer aldı.

Bu oran, İtalya'da 1,92 ve Polonya'da yüzde 3,08 ile Almanya'dan daha düşük kalırken, ABD'de yüzde 15,4, Hollanda'da yüzde 11,5 ve İngiltere'de yüzde 7,8 olarak açıklandı.

Raporda, Almanya'da startuplar için her şeyden önce risk sermayesine ulaşmak sorun olurken, diğer Batılı ülkelere göre daha fazla olan bürokrasi de startuplar için "engel" olarak değerlendirildi.

Öte yandan, raporda, Almanya'daki göçmen kökenli insanların yeni şirket kurmada daha istekli olduğu ortaya konuldu. Raporda, göçmenlerin bankalarla uzun süreli ilişkileri olmadığı için finansa erişmelerinin sıkıntılı olduğu, dil ve diplomanın tanınması engelleriyle karşılaştığı belirtildi.

Bu arada, Almanya'nın startuplar konusunda öncü ülkeler ABD ve İsrail ile karşılaştırıldığında uluslararası alanda rekabetçi hale gelememesi dikkati çekti. Alman hükümeti startupların daha rekabetçi hale gelmeleri için Mart 2020'de, 2030 yılına kadar toplam 10 milyar avroluk fon sağlama planını açıklamıştı. Hükümet, özel yatırımcılardan da söz konusu fona 20 milyar avroluk katkı bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aytaç Şaşmaz Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Muslera Mesut Özil Metin Oktay Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya, start-up oranında 43 ülke arasında 41. sırada kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 17:36:04. #1.16#

title